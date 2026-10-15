Venden en internet insumos del sector salud; médica denuncia descaro | VIDEO

El sector de la salud en México actualmente vive momentos críticos en cuanto a diferentes señalamientos de sus trabajadores, que incluso han sido manejados por los principales servidores públicos del país. En esta ocasión, una especialista de la salud denunció la venta de insumos médicos que serían destinados a la atención pública.

Fue por medio de un vídeo en su cuenta de Tiktok, que la médica especialista en Cirugía General y Cirugía Bariátrica, Karla Cicler, denunció la venta de gasas del sector público, en el cual explicó a detalle cómo las adquirió. Es importante destacar que el material médico público tiene prohibida su venta y comercialización.

¿Qué se ve en el vídeo?

La denuncia de la especialista, la cual habría realizado un pedido de gasas por medio de una plataforma digital, primeramente denunció el estado en que le hicieron llegar el producto, para después mostrar que las gasas tenían en su envoltura la leyenda "Propiedad del Sector Salud" y la instrucción de "Prohibida su venta". En el paquete que mostró se aprecian una gran cantidad de unidades.

A su vez, indicó su inquietud por no saber qué hacer ante ello, porque "sentía que había cometido un crimen", por lo que procedió a mandarle una denuncia al vendedor sobre esta actividad ilícita, pero este le habría informado que el producto seguiría a la venta y así concluye el vídeo. Este suceso aconteció en Reynosa, Tamaulipas.

La denuncia fue ignorada por la plataforma

Como mencionamos anteriormente, la especialista ingresó un reporte formal ante la empresa de ventas en línea para señalar el origen irregular del producto y a su vez advertir sobre la venta del material que presuntamente habría sido sustraído de instituciones de carácter gubernamental.

Ante esto, la respuesta de la compañía fue que mantendría su producto en el catálogo. De acuerdo con el testimonio registrado de la cirujana, la plataforma le habría notificado que su queja habría sido revisada, pero que se determinó que la publicación permanecería activa para su venta pública.

VÍDEO