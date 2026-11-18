Donald Trump advirtió que Irán pagaría un precio sin precedentes si atacaba Washington. La declaración llegó después de que CNN revelara que la inteligencia estadounidense había detectado un supuesto plan iraní para atacar a altos funcionarios de su gobierno con una «bomba sucia» o un arma química en la capital de Estados Unidos.

El reporte ya provocó reuniones en el gobierno estadounidense para preparar una respuesta. La pregunta que sigue abierta es si Irán tendría la capacidad y la intención de llevar el plan a cabo. Teherán rechazó la acusación y, este miércoles 18 de noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no veía una amenaza inminente para Washington.

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El reporte menciona posibles lugares y objetivos

CNN citó a siete funcionarios estadounidenses bajo anonimato. Dos de ellos dijeron que la información de inteligencia era lo bastante específica para mencionar lugares y objetivos. Según el medio, funcionarios de Estados Unidos se reunieron varias veces para discutir cómo responder ante un posible ataque.

Una de las fuentes también dijo que la inteligencia estadounidense había interceptado comunicaciones iraníes en las que se afirmaba que ya había materiales para un ataque dentro de Estados Unidos. Los propios funcionarios consultados discrepan sobre la credibilidad de esa información y el gobierno no ha confirmado públicamente que esos materiales existan ni que Irán haya dado la orden de atacar.

La Casa Blanca aseguró que no había identificado una amenaza creíble contra el territorio estadounidense. Por su parte, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, dijo ante legisladores que habían aumentado las amenazas iraníes contra estadounidenses dentro y fuera del país, aunque evitó confirmar los detalles del supuesto plan en Washington.

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La explosión sería apenas el comienzo

Una «bomba sucia» usa una explosión convencional para dispersar material radiactivo. No produce una detonación nuclear. Para las personas más cercanas, el mayor peligro inmediato sería el estallido, capaz de causar heridas graves y daños a edificios, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Después vendría el problema de la contaminación. El polvo radiactivo puede depositarse sobre calles, vehículos y edificios, o entrar al cuerpo al respirarlo. La gravedad de la exposición depende de la dosis recibida. En algunos casos, la contaminación interna puede elevar el riesgo de cáncer años después.

¿Cuándo se podría volver a abrir una calle?

Aunque un edificio siguiera en pie, las autoridades podrían restringir el acceso mientras determinan si hay contaminación. Eso podría dejar a trabajadores sin acceso a sus oficinas, obligar a comercios a cerrar y desviar rutas de transporte mientras se mide el alcance del incidente.

La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos advierte que limpiar una zona contaminada puede tomar tiempo y resultar costoso. Para reabrirla, las autoridades tendrían que medir los niveles de radiación y decidir qué áreas requieren descontaminación.

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La advertencia de Trump

La versión surgió mientras Estados Unidos e Irán siguen enfrentados desde febrero y las conversaciones para poner fin al conflicto continúan sin un acuerdo. Un ataque en Washington atribuido a Teherán llevaría ese conflicto al territorio estadounidense. Trump ya advirtió que habría represalias si eso ocurre.

Por ahora, está confirmado que Trump tomó en serio el reporte y que Rubio dijo que no veía un ataque inminente. La información sobre el supuesto plan sigue basada en fuentes anónimas citadas por CNN.