¿Qué estados tendrán lluvias fuertes por el huracán 'Vance' HOY sábado 24 de octubre?

El huracán “Vance" continúa su trayectoria por el océano Pacífico, manteniéndose como huracán de categoría 2, clasificación que alcanzó este pasado viernes 23 de octubre. Aunque ya no se prevé que tome más fuerza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que en las próximas horas y días se esperan lluvias intensas en algunas zonas del país.

Fue a mediados de esta misma semana, cuando el SMN informó sobre el desarrollo de la tormenta tropical “Vance", que para este viernes alcanzó la categoría 1 en la escala de huracanes, para luego intensificarse a categoría 2, el mismo viernes por la tarde.

Aunque en un inicio, se tenía previsto que “Vance" alcanzara la clasificación de huracán categoría 3, en las últimas horas se actualizó el pronóstico, que indica que el ciclón tropical número 20 de la temporada en el océano Pacífico se mantendrá en esta condición, para después comenzar a debilitarse hasta volver a pasar tormenta tropical.

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Situación actual de “Vance”

De acuerdo con el más reciente reporte del SMN, de este sábado 24 de octubre, el centro del huracán “Vance” de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson se localiza frente a las costas de Michoacán y Guerrero, mientras su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Guerrero y Michoacán.

A las 09:00 horas de este sábado, el centro del huracán “Vance” se localizaba en la latitud norte 12.9 y longitud oeste 103.0, presentando un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 340° con una velocidad de 9 km/h.

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“Vance” registra vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de hasta 205 km/h, lo que le otorga su clasificación actual como huracán de categoría 2.

En cuanto a la distancia al lugar más cercano en Mexico, “Vance" se ubica a unos 555 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y aún unos 690 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias este sábado?

De acuerdo con el mismo reporte del SMN, para este sábado 24 de octubre se prevén lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en la zona suroeste de Guerrero, en el centro y costa de Michoacán, en Colima, y en el oeste y suroeste de Jalisco. Se esperan además chubascos, de 5 a 25 milímetros, en el estado de Oaxaca.

Además de las precipitaciones, el SMN prevé vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

Debido a las condiciones que podrían registrarse en las próximas horas, el SMN pide a la población extremar precauciones, sobre todo aquellas personas que se encuentren en las zonas que se verán más afectadas por las lluvias y viento.

Además, piden atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.