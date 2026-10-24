¿Sábado fresco, nublado y lluvioso en Durango? Esto prevé el SMN para HOY 24 de octubre

Los días son cada vez más fríos en gran parte de México, incluido Durango. Luego de una mañana fresca en la capital, ¿qué dice el pronóstico para el resto de hoy sábado 24 de octubre?

Pronóstico general

Para este sábado 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 3 permanecerá estacionario cerca de la frontera norte de México, donde perderá sus características durante el transcurso del día.

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En esta región, la interacción de un canal de baja presión, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro polar favorecerá condiciones para la presencia de lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos en el norte de dicha entidad. También se esperan precipitaciones, chubascos y vientos fuertes en estados del noroeste y norte del país.

Por otra parte, el huracán “Vance" se localizará al sur de Guerrero y Michoacán, cuya circulación ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se prevén rachas de viento y oleaje elevado en las costas de estas entidades.

Finalmente, la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con la inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, así como precipitaciones y chubascos en distintas regiones del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la madrugada de este sábado 24 de octubre se registraron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, por lo que se mantuvieron las condiciones de frío en estas regiones. Para el transcurso de la tarde, se prevé un ambiente cálido en gran parte del estado, con cielo de medio nublado a nublado.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico contempla lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, en las regiones norte, centro y oeste de Durango. Estas condiciones podrían ocasionar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas regiones de la entidad.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte del SMN indica que luego de una mañana fresca en la capital, con temperaturas mínimas que habrían rondado entre los 11 y 12 grados centígrados, el clima en la capital será templado por la tarde, con temperaturas máximas de hasta 25 a 26 grados, de las 13:00 a las 15:00 horas.

Se prevé que este sábado el cielo se mantenga mayormente nublado, con probabilidad de que se registren lluvias entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Sobre el viento, no se prevé mayor variación, pues este sábado presentaría una velocidad de 5 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 25 km/h.

Para la madrugada del domingo el termómetro descendería hasta los 10 grados centígrados.