¿Qué necesitas para abrir tu cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar? Estos son los requisitos

Esta opción se ha convertido en una solución para aquellas personas que odian las filas tan largas, el tiempo de espera, y traerá atractivos beneficios a todos los usuarios.

Más de 3,000 sucursales que permitirán a los usuarios administrar de forma más ordenada su dinero, de una manera fácil, rápida y sencilla.

Se trata de una cuenta de ahorro o depósito bancario que el gobierno federal, en conjunto con el Banco del Bienestar, crearon, con disposición en ventanilla para personas físicas y morales mayores de 18 años. Permitirá al cliente alcanzar sus metas de ahorro para hacer frente a imprevistos y administración de gastos.

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Requisitos para abrir mi cuenta de ahorro

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o credencial del Inapam.

Comprobante de domicilio reciente: Recibo de agua, luz, teléfono o predial con una antigüedad no mayor a tres meses.

CURP: Impresión actualizada de la Clave Única de Registro de Población.

Depósito inicial: Mínimo de 50 pesos para activar la cuenta.

Personas físicas

Identificación oficial vigente (credencial para votar con fotografía -INE vigente-, licencia de conducir vigente, pasaporte vigente). Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo del predio, teléfono o luz). CURP. Cédula de identificación fiscal, expedida por la Secretaría, cuando cuente con esta y el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada.

Personas morales

Testimonio o copia certificada de escritura constitutiva inscrita en el Registro Público que corresponda y copia simple para conservar. Cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría y el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada. Comprobante de domicilio. Testimonio notarial o copia certificada del instrumento donde constan los poderes del(los) representante(s) legal(es). Identificación oficial y comprobante de domicilio del o de los representantes legales.

¿Cuál es la comisión que cobra Banco del Bienestar?

Estados de cuenta: Solicitar estados de cuenta adicionales o históricos implica un costo extra.

Cuenta inactiva: Si no se registran movimientos en 12 meses consecutivos, la cuenta se considera inactiva y genera un cargo mensual de 58 pesos.

¿Qué beneficios ofrece la cuenta de ahorro del bienestar?

Accesibilidad: No se requiere un monto mínimo elevado para conservar la cuenta vigente.

Historial de ahorro: Al mantener la cuenta activa, se genera un registro que puede servir como respaldo para solicitar créditos en el futuro.

Disponibilidad diaria de recursos: Se puede retirar dinero en ventanilla en cualquier momento.

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Autoridades exhortan recomendaciones de seguridad

Firmar la tarjeta de débito en cuanto se recibe.

Memorizar el NIP y evitar compartirlo con terceros.

Usar la aplicación móvil para consultar saldos y movimientos de forma inmediata.

¿Dónde puedo reportar si se me extravía o roban mi tarjeta?

Reportar de inmediato al número 800 900 2000 para bloquear la tarjeta y prevenir un uso indebido.

Reposición de tarjeta disponible en la sucursal más cercana (no tiene un costo).

Para más información oficial, consulta la siguiente página.