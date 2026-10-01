¿Qué sabemos de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a una inyección letal en Estados Unidos?

Una mujer sobrevivió a un intento de ejecución por una inyección letal en Estados Unidos. La mujer, condenada por el asesinato de una compañera. Esto se sabe sobre su estado de salud. Después de haber recibido dos dosis del medicamento utilizado para aplicar la pena de muerte.

Christa Gail Pike de 50 años de edad, llevaba tres décadas en proceso. Su ejecución habría sido la primera de una mujer en ese estado en más de dos siglos, pero el procedimiento terminó con su traslado a un centro médico al no completarse su deceso.

¿Cuál es la condición médica actual de la mujer?

El procedimiento se llevó acabo la noche del 30 de septiembre, después de que se suspendiera la ejecución por decisiones judiciales que después permitieron continuar con el proceso letal.

El departamento de Correcciones de Tennesse, Estados Unidos, confirmó que la mujer fue trasladada a un centro médico externo, aunque las autoridades no detallaron sobre su estado de salud, ni un pronóstico de recuperación ni un pronóstico de recuperación.

¿Qué informaron lo abogados de Gail Pike?

Sus abogados informaron que estaba siendo atendida en un hospital, pero que no habían recibido información sobre su condición. Por ello, hasta la mañana del 1 de octubre no había un informe médico público que permitiera confirmar si se encontraba estable o en estado crítico.

Por otra parte, Joel Zivot médico contratado por la defensa de la mujer, señaló para el medio BBC, que los médicos estaban tomando las medidas respectivas para salvar su vida; también informó sobre la posibilidad de una lesión cerebral relacionada con una demora en iniciar la reanimación. Esa declaración expresa un riesgo señalado por el médico de la defensa.

Los periodistas presentes en el procedimiento relataron que permaneció despierta durante parte de este y preguntó por una sensación en su brazo. La defensa presentó recursos para detener el procedimiento al considerar que era sometida a un sufrimiento innecesario, pero las autoridades sostuvieron que habían seguido el procedimiento aprobado por el estado.