Daniel Contreras esperaba comenzar un trabajo de seguridad privada en Moscú. Cuando aterrizó, un hombre lo esperaba con un cartel que llevaba su nombre y el de otro mexicano. Les dijo que un vehículo los llevaría a un hotel. Antes de subir, ambos pidieron hablar con quien les había conseguido el empleo. La respuesta cambió sus planes. En lugar de ir al hotel, buscaron un taxi para llegar a la Embajada de México.

Daniel fue uno de los 14 mexicanos a quienes la embajada ayudó a regresar al país después de que viajaran a Rusia atraídos por falsas ofertas de trabajo. En agosto de 2026, la representación diplomática dio a conocer ese balance e informó que otros dos casos seguían abiertos en ese momento.

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Las ofertas buscaban captar personas para el Ejército ruso, según la embajada. El balance consular registra a quienes recibieron apoyo para regresar a México. La información que se hizo pública no detalla cuántos llegaron a firmar un contrato militar ni si alguno de ellos fue enviado a combatir en Ucrania.

Sueldos en dólares, hospedaje y vuelo pagado

Daniel encontró en Facebook un anuncio con vacantes de construcción y seguridad privada. La oferta incluía un bono de 28 mil dólares al firmar, un salario mensual de 3 mil dólares, hospedaje y comida. En su caso, la propuesta era trabajar en la vigilancia de oficinas en Moscú.

El contacto siguió por WhatsApp. Durante las semanas previas a la salida de México, Daniel recibió mensajes y llamadas del reclutador, a quien nunca conoció en persona. Cuando surgieron dudas entre los interesados, les aseguró que el empleo no tenía relación con la guerra.

Los supuestos empleadores compraron los boletos de avión y tramitaron una visa de turista. Según Daniel, le explicaron que la visa de trabajo tardaba más y que el contrato se firmaría una vez en Moscú, después de una capacitación. Que los responsables del anuncio pagaran el viaje sin pedirle dinero por adelantado fue una de las cosas que le dieron confianza para aceptar.

Lo que cambió al llegar a Moscú

En el aeropuerto, el hombre que recibió a Daniel y a su acompañante se comunicó con ellos mediante el traductor de su teléfono. Cuando los dos mexicanos pidieron hablar con el reclutador, el hombre se negó a ponerlos en contacto y les dijo que trabajarían en apoyo a Rusia. Fue entonces cuando Daniel entendió que la oferta estaba vinculada con las fuerzas rusas y decidió irse.

Sin hablar ruso, sin acceso a internet y con pocos recursos, ambos buscaron un taxi para llegar a la embajada. Para Daniel, pedir ayuda en Moscú abrió un proceso que duró alrededor de dos semanas antes de que pudiera volver a México. Su testimonio permite seguir el recorrido de uno de los 14 repatriados, desde el anuncio que encontró en México hasta la solicitud de auxilio en Rusia.

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¿Cómo pedir ayuda a la embajada?

La Secretaría de Relaciones Exteriores advierte que, en casos de ofertas laborales fraudulentas en Rusia, la representación mexicana ha detectado retención de pasaportes, contratos engañosos y asignación de tareas riesgosas. Entre los anuncios que ha identificado figuran supuestas vacantes en construcción y mecánica que ofrecen facilidades de viaje, alojamiento y capacitación.

Para los mexicanos que se encuentran en Rusia y requieren asistencia urgente, la embajada en Moscú tiene habilitado el teléfono de emergencias +7 916 710 2295.

Relaciones Exteriores

Salvador viajó por un empleo y Alan decidió enlistarse

Meses después del balance de la embajada, dos familias mexicanas pidieron ayuda para localizar a sus hijos. Sus testimonios muestran que los jóvenes salieron del país con planes distintos.

Salvador Hernández Téllez, de 26 años y originario de Tlaxcala, viajó a Rusia convencido de que trabajaría como guardia de seguridad en una fábrica. Según su familia, le habían ofrecido un sueldo de tres millones de pesos al año. Al llegar a Moscú, firmó un contrato escrito en ruso, idioma que no comprendía. Después supo que había sido incorporado al Ejército y pidió a sus familiares que buscaran ayuda para sacarlo de esa situación.

Su madre, Lilia Téllez, perdió contacto con él el 12 de noviembre y solicitó la intervención de la Cancillería. El 23 de noviembre, el Gobierno de Tlaxcala informó que ya estaba en comunicación con la familia y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para gestionar su localización y procurar su regreso.

Alan Addi Lira Navarro, también de 26 años, salió de México en septiembre con la intención de incorporarse al Ejército ruso. Originario de Poza Rica, Veracruz, trabajaba como cargador en Monterrey cuando encontró la convocatoria en redes sociales. Según su madre, Dulce Idalia Navarro, quería ser soldado y esperaba que el sueldo le permitiera ayudar a pagar los tratamientos médicos de sus padres. Quienes gestionaron su ingreso cubrieron sus gastos de documentación y traslado.

La última vez que Dulce Idalia habló con su hijo, él ya se dirigía al frente de batalla en Ucrania. Desde entonces han pasado más de dos semanas sin que reciba noticias de él. En Veracruz, como en Tlaxcala, la petición de la familia a las autoridades mexicanas empieza por saber dónde está su hijo.