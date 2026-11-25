Alan Lira, un joven mexicano originario de Poza Rica, Veracruz, siempre quiso ser parte del Ejército Mexicano; sin embargo, al cumplir la edad necesaria vio truncado su sueño tras un accidente que le dejó secuelas en una rodilla. Poco después encontró la manera de enlistarse en el ejército ruso, institución que pagó su traslado hasta aquel país y de quien, desde hace un mes, no se sabe nada.

En México no hubo oportunidad

Ante la falta de oportunidades en su tierra, Alan Lira viajó hasta Monterrey para buscar un empleo que le otorgara un salario digno con el cual pudiera mantenerse él y su madre.

Dulce Idalia, su madre, narra que Alan dejó su tierra natal en busca de una oportunidad laboral con la que pudiera generar ingresos suficientes para su sustento, pero al poco tiempo el sueldo resultó insuficiente.

Al estar viviendo en la Sultana del Norte, Alan encontró un anuncio en redes sociales en donde se percató de que estaban reclutando hombres para formar parte de las filas del Ejército de la Federación de Rusia, con el objetivo de entrenarlos y enviarlos a la guerra contra Ucrania.

Alan verificó la autenticidad de los datos con la Embajada de Rusia en México; una vez confirmada la información, inició el proceso para integrarse a las filas del ejército ruso y así, además de cumplir su sueño, poder darle una mejor calidad de vida a su madre, quien padece diversos problemas de salud.

El joven aprovechó esta oportunidad de ser militar, ya que en México no lo pudo lograr debido a que de niño tuvo un accidente que le dejó secuelas en la rodilla, condición que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite.

La madre de Alan tiene muy claro que no fueron víctimas de un engaño, como ha sucedido en otros casos en los que ofertan trabajos y los aspirantes terminan reclutados en las filas del narco. "Él sabía muy bien a lo que iba", asegura.

Rusia lo aceptó y pagó su traslado

Luego de una serie de estudios y algunos acondicionamientos médicos, en julio de 2026 la embajada habría pagado los traslados aéreos para que Alan pudiera viajar a 10 mil kilómetros de su lugar de origen, hasta Moscú.

Ya en territorio ruso, durante el adiestramiento coincidió con otros hombres latinoamericanos que también fueron atraídos por la oferta laboral y económica.

Con el paso de los meses, el joven fue adquiriendo experiencia hasta que fue asignado a las brigadas antidrones, donde su tarea era destruir cualquier amenaza aérea.

El último mensaje de Alan

Las charlas entre madre e hijo eran constantes; en ellas le presumía, con fotos y mensajes de texto, sus logros en las filas del ejército ruso, hasta que un día Dulce Idalia recibió un mensaje a las 05:00 de la mañana en el que Alan le decía: "Te quiero, te amo, cuídate mucho, Dios te bendiga, voy al frente". Ese fue el último contacto con el joven; después de eso ya no se supo más de él.

Ahora Dulce Idalia mantiene una campaña de búsqueda al lado de redes de apoyo integradas por madres y esposas de otros hombres reclutados que, al igual que Alan, desaparecieron.