¿Quién era Josué Martínez Contreras, el quinto periodista que fue asesinado en México en 2026?

La violencia sistémica contra la prensa en México sumó un trágico capítulo este 16 de julio con el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras en Puebla. Este ataque confirma el sombrío panorama advertido por los gremios de comunicación, consolidando el caso de Martínez precisamente como el quinto homicidio de un comunicador registrado de forma oficial en el territorio nacional en lo que va de 2026.

¿Cómo fue el terrible suceso?

El atentado ocurrió en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el comunicador fue interceptado a escasos metros de su propio hogar por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. Los agresores abrieron fuego de forma directa, perpetrando el crimen frente a su madre y su hijo de trece años.

Martínez ya había denunciado amenazas de muerte

Josué Martínez Contreras era un respetado abogado y director fundador del portal informativo digital Noticias San Martín Texmelucan, especializado en la cobertura regional de temas de seguridad y denuncias ciudadanas. En las plataformas virtuales, el periodista era apodado popularmente como "El Jaguar", distinguiéndose no solo por su frontal rigor periodístico, sino también por fundar organizaciones locales dedicadas a la asistencia comunitaria.

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Las indagatorias preliminares apuntan a represalias directas por su labor periodística. Semanas previas al atentado, el reportero difundió un video en redes sociales donde denunciaba amenazas explícitas de muerte. En dicho material, vinculaba los amagos con sus constantes cuestionamientos sobre el destino de recursos públicos locales y operaciones del crimen organizado, señalando que estas presiones, lejos de instalar el miedo, fortalecían su compromiso social.

Organizaciones internacionales levantan la voz

Tras confirmarse el deceso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el suceso mediante su presidente ejecutivo, Pierre Manigault, exigiendo una investigación transparente que rompa la impunidad. Paralelamente, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) repudiaron la agresión, urgiendo a las autoridades correspondientes a considerar formalmente el ejercicio periodístico como la principal y más sólida línea de investigación criminal.

El homicidio de Martínez vuelve a visibilizar la extrema vulnerabilidad que enfrentan los reporteros locales en las zonas más conflictivas de México. Con más de 150 informadores asesinados desde el año 2000, el país se mantiene como uno de los espacios geográficos más peligrosos del planeta para ejercer esta profesión, donde la falta de justicia penal perpetúa la censura y debilita de forma permanente las bases democráticas.

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