Revelan que 'El Jando', piloto que trasladó a 'El Mayo', coordinaba 60 aviones de 'Los Chapitos'

Recientemente se han revelado datos de las actividades de uno de los integrantes de cierta banda criminal con ubicación en México. No obstante, esto permite la entrada de dos interrogantes: ¿De quién se trata y cuál fue su papel? Aquí te lo explicamos.

¿Quién es ‘El Jando’?

Mauro Alberto Nuñez Ojeda, alias ‘El Jando’, se trata del piloto responsable del secuestro del exlíder del Cártel de Sinaloa Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y de Joaquín Guzmán López ‘El Güero Moreno’ y de su traslado a territorio estadounidense en julio del año 2024 , desde un aeropuerto clandestino en Culiacán hasta Santa Teresa, en Nuevo México.

Si bien en un principio no se tenía clara la identidad del piloto, no fue sino hasta junio del año en curso que la Fiscalía General de la República (FGR) desveló la identidad del sospechoso, esto por medio de la construcción de los hechos mediante el peritaje de su voz y sus huellas dactilares, además de los varios antecedentes con los que contaba en varias carpetas de investigación.

Esta información permitió la detención del responsable durante un operativo en la ciudad de Culiacán en febrero de 2025 , permaneciendo un total de seis meses en custodia por parte de las autoridades mexicanas, para luego ser enviado a los Estados Unidos en conjunto a otros 25 delincuentes de alto peligro en agosto del mismo año por motivos de seguridad nacional y por solicitud expresa del Departamento de Justicia.

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¿Coordinación aérea?

De acuerdo con una entrevista realizada por el medio de comunicación ‘Aristegui’, el periodista Ricardo Ravelo habría sostenido que ‘El Jando’ sería el principal responsable de la ejecución de varias encomiendas, entre ellas la coordinación de una flota aérea de aproximadamente 60 aeronaves en total.

Dicha agrupación de naves aéreas operaba bajo el grupo de ‘Los Chapitos’, con el fin de trasladar sustancias psicotrópicas a través de América Central, América del Sur, dentro de la propia República Mexicana y a Estados Unidos , según afirma el propio periodista.

A su vez, también señaló que la aeronave empleada para el traslado de ‘El Mayo’ Zambada cuenta con una serie de modificaciones en sus componentes que le permitieron evitar su detección por parte de los radares de vigilancia mexicanos; gracias a esta capacidad es que el transporte cuenta con un historial de dos décadas sobrevolando espacio aéreo mexicano y extranjero.