Fiscalía de EU solicita cadena perpetua para 'El Mayo'; lo acusan de sobornos al gobierno de México

Pese a que en días anteriores se había informado que Ismael "El Mayo" Zambada García aceptaría una cadena perpetua en Estados Unidos, este lunes la Fiscalía de este país hizo oficial la solicitud.

Según la información compartida, las pruebas presentadas están relacionadas con pagos millonarios que hizo al Gobierno Mexicano para sobornarlos.

"El gobierno solicita respetuosamente al Tribunal que condene al acusado a cadena perpetua y dicte una sentencia de decomiso de 15 mil millones de dólares, según lo establecido en el acuerdo de culpabilidad", pide la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York al juez Brian M. Cogan.

La sentencia se había aplazado, sin embargo, será el 20 de julio cuando el cofundador del Cártel de Sinaloa sea setenciado en Nueva York.

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En el mismo documento que emitió la Fiscalía, asegura que por décadas el acusado fue uno de los más -si no es que el más- prolíficos y poderosos narcotraficantes en el mundo.

Zambada también es acusado de otros delitos como tráfico de drogas, portación de armas de fuego y violencia extrema.

"El acusado supervisó el traslado de millones de kilogramos de drogas letales, entre ellas cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos", agregan.

También, la Fiscalía asegura que él es el "único líder principal" del Cártel de Sinaloa, por lo que Zambada García fomentó la violencia y la corrupción , ordenó a criminales que asesinara para proteger y expandir los intereses de ese grupo.

"El Cártel mantenía un arsenal lde armas de grando militar a disposición del acusado para proteger su persona, sus drogas y su imperio. Sus fuerzas de seguridad privadas, fuertemente armadas, se utilizaban como sus guardespaldas personales y para proteger los cargamentos de droga en México, Colombia, Ecuador y otros países", añade.

Sobre los sobornos, el documento señala que "todos los niveles del gobierno mexicano" recibieron estos pagos y lo único que tenía que hacer era "garantizar que el Cártel pudiera operar sin interferencias".

"Sería difícil exagerar la magnitud de los crímines del acusado y la escala de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo", finaliza.

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