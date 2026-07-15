Esta era la millonaria cantidad que 'El Jando' le cobraba a 'Los Chapitos' por un vuelo

Después de casi dos años de que "El Jando" participó en el viaje para entregar a "El Mayo" en Estados Unidos, durante los últimos días se han revelado varias situacones en las que está involucrado.

Además de este vuelo, también se le atribuye el ataque con artefactos explosivos desde una aeronave a dos localidades de Durango en fechas distintas, el 28 de octubre y 2 de noviembre de 2024.

Su historial dentro del crimen organizado es amplio, sin embargo, destaca por sus actividades de pilotaje de aviones y helicópteros pertenecientes a "Los Chapitos".

Tras su detención en febrero de 2025 y su extradición en agosto de ese mismo año, a inicios de este mes se dio a conocer la millonaria cantidad que cobraba por realizar un vuelo.

¿Cuánto cobraba "El Jando" por un vuelo?

Una vez que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", se encontraba en Estados Unidos, estuvo negociando con las autoridades de ese país y no fue hasta el 9 de abril de 2026 cuado se realizó una audiencia para su culpabilidad.

Según la información, aceptó haber conspirado para fabricar y distribuir cocaína ilegalmente hacia este país.

Durante esta audiencia, "El Jando" dijo que transportó cargamentos de esa droga bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y mencionó un vuelo en específico realizado en 2017.

Este era desde Costa Rica y traía consigo 14 mil 109.6 onzas de cocaínas, por el que recibió 200 mil dólares, lo que equivale a unos 3 millones 735 mil 536 pesos, aproximadamente.

Pese a esto, no se mencionó si era una cantidad fija o varía según si el vuelo es dentro de México o al exterior.

Sin embargo, la firma del documento lo obligará a dar detalles clave sobre los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y del Cártel de Sinaloa, así como declarar todas las veces que sea necesario.