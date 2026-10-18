¿Quién era Patricio Sánchez Molinari, el sacerdote que murió al caerle una cruz en plena misa?

El viernes, la comunidad católica lo felicitaba por un aniversario más de su ordenación sacerdotal. Un día después, las oraciones cambiaron por mensajes de despedida para el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, cuya muerte durante una celebración eucarística conmocionó a los fieles de Guayaquil, Ecuador.

El sacerdote falleció la noche del sábado 17 de octubre, después de que una cruz de madera se desprendiera y cayera sobre él mientras oficiaba misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La ceremonia era transmitida en vivo por Facebook.

El religioso ecuatoriano había celebrado su aniversario sacerdotal apenas un día antes del accidente en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

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¿Quién era el padre Patricio Sánchez Molinari?

Originario de Cuenca, Ecuador, Sánchez Molinari nació en 1973 y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, cuyos integrantes son conocidos como redentoristas.

Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro de Guayaquil, cargo que confirmó la Arquidiócesis en el comunicado con el que informó su muerte.

Su trayectoria pastoral también estuvo vinculada con la provincia de Los Ríos, donde ejerció durante varios años como párroco de San Lorenzo de Vinces.

Tras conocerse el accidente, esa comunidad religiosa publicó un mensaje de despedida en el que recordó la entrega y el acompañamiento del sacerdote durante su paso por la parroquia.

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Había celebrado su aniversario sacerdotal

El viernes 16 de octubre, apenas un día antes de su fallecimiento, la Arquidiócesis de Guayaquil había felicitado al padre Patricio por un aniversario más de su ordenación.

La fecha adquirió un significado doloroso para la comunidad que lo acompañaba: el sábado, mientras presidía la eucaristía, ocurrió el accidente que terminó con su vida.

En un comunicado fechado el 17 de octubre, el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera expresó sus condolencias a los familiares y amigos del religioso, así como a la congregación redentorista, y pidió oraciones por su descanso.

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Así lo recuerdan sus feligreses

La mañana de este domingo 18 de octubre, fieles acudieron con flores y vestidos de negro a la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para participar en una misa en su memoria.

Durante la celebración, el sacerdote que presidió la ceremonia recordó a Sánchez Molinari como un hombre sencillo, humilde y cercano a su comunidad.

También destacó las tareas que formaban parte de su ministerio: celebrar la eucaristía, brindar atención espiritual a los enfermos y acompañar a los feligreses.

En medio del duelo, la parroquia anunció una novena de oración a partir de la noche de este domingo, mientras permanecían pendientes de confirmación los detalles del velatorio y las exequias.