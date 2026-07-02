¿Quién era Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga, que murió a los 43 años?

Durante el día 1 de julio de 2026, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de la hija de una de las estrellas más reconocidas dentro del mundo de la música regional mexicana. Este hecho fue confirmado por las redes sociales de la banda del músico Germán Lizárraga, con un mensaje de despedida para la fallecida en el que expresaron sus mejores deseos para la familia Lizárraga.

Yolanda Lizárraga Félix

Yolanda, quien perdió la vida a sus 43 años, era una de las hijas del músico Germán Lizárraga, fundador de la banda “Estrellas de Sinaloa” y exmiembro de la banda “El Recodo”, además de ser nieta de Don Cruz Lizárraga, mítico propulsor del género regional mexicano y creador de la banda El Recodo.

De acuerdo a familiares, era descrita como una mujer muy afectiva y muy cercana a su ciudad natal Mazatlán, Sinaloa.

A pesar de llevar un apellido con una gran carga cultural, prefirió no seguir con el legado del imperio Lizárraga para llevar una vida pacífica, alejada de la industria musical, obteniendo un empleo estable como agente de seguros.

Era rara la ocasión en la que apareciera en los medios, ya que siempre se mantuvo fuera del ojo público, hasta su fallecimiento el día 30 de junio de 2026.

Su muerte significó otra pérdida significativa para Germán Lizárraga, debido a que en el año 1995 su hijo mayor fue asesinado, por lo que solo uno de sus tres hijos sigue con vida.

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¿Cuál fue su causa de muerte?

Después de que la banda subiera el comunicado donde se anuncia su deceso y muestra sus condolencias hacia la familia, no se han liberado más detalles acerca de los motivos de su defunción .

Se especula que Yolanda Lizárraga pudo haber desarrollado alguna enfermedad de gravedad que provocara su fallecimiento, siendo el cáncer, según rumorean algunos medios de comunicación, pero esta información queda descartada al no existir confirmación oficial.