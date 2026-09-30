¿Quién es 'Mayito Flaco', líder de 'Los Mayos', y por qué es buscado por Estados Unidos?

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, se colocó en la mira de las autoridades de Estados Unidos luego de que esta semana fuera includio en una nueva lista de sanciones contra integrantes y empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Este miércoles 30 de septiembre, la presión sobre el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada aumentó, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) difundió una ficha de búsqueda en la que solicitó información para localizarlo.

Uno de los datos que más llamó la atención fue su última ubicación conocida, en Ciudad de México.

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La ficha señala que Zambada Sicairos es buscado por autoridades estadounidenses por conspiración para distribuir una sustancia controlada. Además, se ofrecen datos sobre sus características físicas y se mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita llegar hasta él.

Esto ocurre apenas un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra 21 personas y 25 entidades relacionadas con redes del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentra “Mayito Flaco”, a quien la dependencia identifica como líder de la facción de “Los Mayos”.

¿Quién es ‘Mayito Flaco’?

Ismael Zambada Sicairos nació en 1982 en Anaheim, California, por lo que cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, según la información difundida por el Departamento del Tesoro.

El hijo de “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Tras la detención de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024, las autoridades estadounidenses ubican a “Mayito Flaco” al frente de “Los Mayos”.

Esta facción forma parte de la estructura del Cártel de Sinaloa, y mantiene una disputa por el control de territorios y actividades criminales con “Los Chapitos”, grupo relacionado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Habría usado otro nombre

Uno de los datos revelados recientemente por el gobierno estadounidense es que Zambada Sicairos habría intentado ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa mediante un cambio de identidad.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, en 2001 habría adoptado el nombre de Fernando Sicairos Aispuro en Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostienen que continuó relacionado con la organización criminal y que durante años tuvo un papel dentro de sus actividades.

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Su nombre ya estaba en las investigaciones de Estados Unidos desde 2014, cuando un jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó, junto con otros integrantes del Cártel de Sinaloa, por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

¿De qué acusan a ‘Mayito Flaco’?

Además de la acusación por conspiración para distribuir sustancias controladas, las autoridades estadounidenses relacionan a Zambada Sicairos con actividades como narcotráfico, homicidio, extorsión, corrupción y secuestro.

El Departamento del Tesoro sostiene que actualmente dirige las actividades de ‘Los Mayos’, mientras que la DEA mantiene activa su búsqueda.