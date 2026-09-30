¿Van por 'Mayito Flaco'? DEA difunde su ficha de búsqueda y la última ubicación en México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no es el único que tiene bajo la mira a Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", pues luego de que apareciera en una lista de sancionados, este miércoles 30 de septiembre ya empezó a circular su ficha de búsqueda.

La información fue compartida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a través de sus redes sociales, en donde pide la colaboración de la ciudadanía en caso de saber su paradero.

"#DEASanDiego busca a Ismael Zambada-Sicairos, por Conspiración para distribuir una sustancia controlada. Si tienes información, por favor contáctanos", se lee en el post compartido este día.

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En la ficha se especifican las características de esta persona, destacando su altura, el color de cabello, color de ojos y su fecha de nacimiento.

Sin embargo, lo que llamó la atención es el dato de su última ubicación, pues habría sido visto en la Ciudad de México.

Hasta el momento no hay mayor información, solo ponen a disposición los siguientes contactos por si alguien tiene un dato relevante para encontrarlo:

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