¿Quién es 'Piloto Suicida', luchador que murió por una mala caída en pleno show?

Lo que debía transcurrir como un evento lleno de emoción y convivencia, terminó convirtiéndose en un escenario en el que tanto aficionados como participantes quedaron perplejos por el trágico y repentino fallecimiento de uno de los gladiadores durante el espectáculo.

¿Quién era el 'Piloto Suicida'?

José Calzada Salazar era originario del municipio Gómez Palacio, ubicado en territorio duranguense. A sus 56 años ya era reconocido como una figura relevante en la lucha libre independiente en la Comarca Lagunera , esto debido a sus maniobras de alto riesgo que realizaba fuera del ring de combate, que terminaban por dejar consecuencias severas a sus contrincantes.

Debutó de forma profesional el día 14 de abril de 1985 en la Arena Polanco de Guadalajara asumiendo su personaje, marcando así el inicio de su carrera que perduraría durante más de cuatro décadas consecutivas, compitiendo regularmente en Torreón, Coahuila, y en su tierra natal.

Señalado como un personaje valiente, apasionado y entregado, ha participado en campeonatos de la WWA y en la ya extinta World Championship Wrestling (WCW), haciendo presentaciones en Estados Unidos, México, Inglaterra, Canadá y Japón , en consecuencia convirtiéndose en un referente para muchos luchadores aspirantes.

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¿Cómo ocurrió su muerte?

Según informes preliminares, el siniestro tuvo lugar en la noche del día 24 de mayo de 2026 en las inmediaciones de la Arena Internacional, localizada en la colonia Monterrey en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante esta presentación, el gladiador intentó ejecutar uno de los movimientos aéreos por los que es reconocido; un lanzamiento desde la tercera cuerda en las afueras del ring; sin embargo, no logró calcular el impulso necesario, provocando que este perdiera el control y cayera de cabeza contra el suelo.

Tras el hecho, los participantes del combate, personal del evento y paramédicos acudieron a su auxilio; sin embargo, a pesar de los esfuerzos para reanimar a Salazar, esto terminó siendo en vano debido a que ya no presentaba signos vitales. A consecuencia del impacto, sufrió una lesión cervical de gravedad que le causó la muerte en el lugar.

Momentos más tarde, elementos de Protección Civil asistieron a la zona para desalojar a los espectadores y comenzar con el acordonamiento del área para indagar las causas del accidente. Aunado a esto, varias fuentes presumen que las autoridades clausuraron temporalmente el recinto para la inspección de sus permisos y protocolos de seguridad, al presentar ciertas irregularidades.