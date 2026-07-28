¿Quién se presenta en la Velaria de la Feria de Durango 2026 HOY martes 28 de julio?

La Feria de Durango 2026 continúa con sus actividades este martes 28 de julio y, como ha ocurrido desde el arranque de la fiesta, la música volverá a ser uno de los principales atractivos para quienes visiten el recinto ferial durante este jornada.

Luego del concierto que ofreció Alejandra Guzmán la noche del lunes, este martes será el turno de un artista que ha logrado consolidar una carrera dentro del regional mexicano y que promete reunir a una importante cantidad de asistentes en la Velaria.

Si estás pensando acudir a la Feria de Durango, aquí te contamos quién se presentará esta noche, cómo se encuentra la disponibilidad de boletos y qué puedes esperar del espectáculo.

¿Quién se presenta HOY en la Velaria?

La cartelera de la Feria de Durango 2026 tiene programada para este martes 28 de julio la presentación de Tombochio, quien subirá al escenario de la Velaria en punto de las 20:00 horas.

Originario de Culiacán, Sinaloa, José Manuel Osorio Chávez, mejor conocido como Tombochio, se ha convertido en una de las nuevas promesas de la música mexicana, destacando por su estilo que combina influencias del regional con el género urbano.

El intérprete creció rodeado de la música, pues su padre Jesús Osorio, y apodado Tomboche, destacó como vocalista principal y bajosextista de la legendaria agrupación de regional Los Nuevos Rebeldes.

Tombochio comenzó su carrera musical hace ya algunos años, y a lo largo de su trayectoria ha logrado posicionar varias canciones, incluidas colaboraciones con destacados artistas como Clase Personal, Peso Pluma, Eslabón Armado y Tito Double P.

Su estilo combina los sonidos tradicionales del regional mexicano con propuestas más actuales, lo que le ha permitido conectar con el público joven.

Entradas a la Velaria

La respuesta del público duranguense tras el anuncio del concierto de Tombochio en la Feria de Durango fue alta, pues incluso el artista logró agotar sus boletos, vendidos a través de TicketStar, apenas unos días después de que estuvieran disponibles.

Sin embargo, esto no significa que ya no exista la posibilidad de asistir al espectáculo.

Como sucede con todos los conciertos que se realizan en la Velaria por la Feria de Durango, la mayor parte del recinto es de acceso gratuito, por lo que únicamente será necesario ingresar a la Feria y llegar con suficiente anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar de la presentación.

Debido a la expectativa que genera el concierto, se recomienda tomar precauciones, especialmente en los accesos y estacionamientos del recinto ferial, donde normalmente se registra una mayor afluencia de personas antes del inicio del espectáculo.

La música continúa en la Feria de Durango

Aunque ya son los últimos días de la Feria de Durango 2026, todavía quedan varios conciertos por disfrutar en la Velaria, así como en el Palenque.

Durante los próximos días seguirán las presentaciones musicales para distintos gustos, por lo que quienes aún no han visitado la Feria todavía tendrán oportunidad de asistir a alguno de los espectáculos programados antes de que concluyan las actividades de esta edición.