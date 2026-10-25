¿Quién se quedará con tus fotos y redes cuando mueras? Así puedes preparar tu legado digital

Entre los documentos que una familia necesita cuando alguien fallece suelen aparecer actas, pólizas y cuentas bancarias. Pero hay otra parte de la vida que puede quedar pendiente, aunque no ocupe espacio en un cajón: todo lo que esa persona guardó en internet.

Fotografías, correos, archivos y perfiles pueden conservar recuerdos importantes. Sin instrucciones, los familiares podrían desconocer dónde están o qué procedimiento deben seguir para conservarlos o solicitar su eliminación.

Preparar un legado digital permite anticipar esas decisiones, aunque cada plataforma establece sus propias condiciones.

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¿Qué es un contacto de legado?

Es una persona elegida mediante las herramientas de determinados servicios para realizar acciones después del fallecimiento del titular. Sus facultades dependen de cada plataforma: nombrarla no significa entregarle todas las contraseñas ni permitirle consultar cualquier conversación.

Facebook, por ejemplo, permite designar un contacto para administrar ciertos aspectos de un perfil conmemorativo. Sin embargo, esa persona no puede iniciar sesión como el usuario fallecido ni leer sus mensajes privados.

También existen procedimientos para solicitar que una cuenta se convierta en conmemorativa o sea eliminada, sujetos a la revisión y documentación correspondientes.

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Google permite decidir qué información compartir

En Google, la herramienta se llama Administrador de cuentas inactivas. Permite establecer un periodo sin actividad y elegir hasta diez personas para recibir una notificación o descargar determinados datos.

El titular selecciona qué información compartirá con cada contacto y puede configurar la eliminación de su cuenta.

Hay una diferencia importante: este mecanismo funciona por inactividad, no porque Google confirme una muerte. Por ello, conviene revisar cuidadosamente el plazo y mantener actualizados los medios de contacto.

Si no existe un plan, los familiares pueden presentar una solicitud relacionada con una cuenta de una persona fallecida. Google evalúa cada caso y no entrega contraseñas ni otros datos de inicio de sesión.

¿Y las fotos guardadas en Apple?

Apple también permite agregar contactos para legado. Para solicitar acceso después del fallecimiento, la persona designada necesita la clave de acceso generada al configurar esta función y el certificado de defunción, conforme a los requisitos aplicables.

Elegir al contacto sin asegurarse de que conserve esa clave puede dejar incompleto el preparativo.

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¿Qué agregar a tu carpeta de prevención?

Una medida práctica es elaborar un inventario con los servicios utilizados, nombres de usuario, correos asociados y ubicación de respaldos importantes. También conviene anotar qué archivos deseas conservar y qué perfiles preferirías eliminar.

Incluye las suscripciones y pagos recurrentes para que tu familia pueda identificarlos y consultar cómo cancelarlos. Cerrar una red social no equivale a cancelar todos los servicios contratados por separado.

Guarda estas instrucciones en un lugar protegido y avisa a una persona de confianza dónde encontrarlas. Evita dejar contraseñas expuestas en una libreta de acceso común.

Antes de solicitar la eliminación de una cuenta, revisen cómo conservar los recuerdos: en Google, por ejemplo, cerrar la cuenta impide solicitar posteriormente su contenido.

Preparar esta información puede evitar que, además de enfrentar una pérdida, la familia tenga que descubrir desde cero dónde quedó una parte importante de tu vida.