¿Quieres entrar a la Escuela Militar Naval?, conoce los requisitos y pasos de admisión

Con cada año que transcurre, muchos aspirantes que desean formar parte de la Armada mexicana destinada al servicio de la patria se preguntan: ¿Cuáles son los requisitos para entrar, y cómo es el proceso de inscripción?, es por esto que traemos toda la información oportuna.

¿Cuáles son las carreras disponibles?

La Escuela Militar Naval consiste en el principal centro de formación educativa de oficiales que formarán parte de la Secretaría de Marina (Semar) , el cual presenta una variedad de especialidades en su oferta, consistiendo en dos niveles diferenciados.

Entre las carreras de nivel profesional se encuentran las siguientes:

Ingeniería en Sistemas Navales

Ingenieria Aeronaval.

Ingeniería en Hidrografía.

Licenciatura en Medicina Naval.

Licenciatura en Enfermería Naval.

Por otro lado, también presentan opciones de nivel técnico profesional, consistiendo en los siguientes:

Técnico en Administración e Intendencia Naval.

Técnico en Informática Naval.

Técnico en Electrónica Naval.

Técnico en Electricidad y Refrigeración.

Técnico en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión.

Técnico Profesional en Mecánica de Aviación Naval.

¿Cuáles son los requisitos?

A pesar de que una nueva convocatoria destinada para el ciclo del año 2027 todavía no ha sido abierta, el proceso de admisión requiere de una preparación integral académica, física y mental previa, preferentemente desde tercer semestre de bachillerato, siendo necesario considerar la vocación del servicio, intereses, habilidades y expectativas del desarrollo profesional.

A continuación presentamos una lista de los requisitos necesarios:

Ser mexicano (a) por nacimiento, sin ninguna otra nacionalidad.

Cursar el último semestre de bachillerato o contar con su respectivo certificado.

Estar al margen de los parámetros establecidos por la Marina en materia de salud física y requisitos médicos.

Contar con toda la documentación exigida en la convocatoria.

Presentar buenas calificaciones (especialmente en matemáticas y física) y con un promedio general por encima de 7.5.

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¿Cuáles son los pasos de admisión?

El registro se encontrará disponible para principios del año 2027, por lo que es primordial estar al tanto de los medios oficiales y las fechas que se emitan para la ejecución del proceso. Cabe aclarar que cada paso del flujo es de carácter obligatorio, y de no cumplirse, se descarta la participación de forma automática. Entre los pasos a seguir se encuentran los siguientes a grandes rasgos: