Reconoce SEED observación millonaria en auditoría federal

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) reconoció observaciones por 22 millones de pesos en la revisión de los recursos ejercidos durante 2025 , aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) maneja en su informe oficial 34.7 millones.

Guillermo Adame Calderón, titular de la SEED aseguró que esta observación realizada por la ASF se trata de la menor cantidad de observaciones registradas por la dependencia en los últimos años.

El funcionario explicó que el monto representa alrededor del 0.16 por ciento del gasto total de 13 mil millones de pesos y que actualmente se encuentran en la etapa de solventación ante la Auditoría Superior de la Federación.

Detalló que las observaciones están relacionadas principalmente con documentación pendiente, como listas de asistencia y algunos sellos, por lo que aseguró que no se trata necesariamente de recursos faltantes, sino de requisitos que deben completarse para comprobar el ejercicio del presupuesto.

¿Y LOS 10 REGIDORES EN NÓMINA?

Sobre las observaciones de la ASF relacionadas con 10 regidores que continúan apareciendo en la nómina de Educación, el secretario reconoció que s e trata de docentes que ahora ocupan cargos de elección popular, pero afirmó que hasta el momento no ha detectado casos de personas que cobren sin trabajar.

Explicó que estos trabajadores deben presentar sus listas de asistencia y demás documentación para solventar las observaciones, luego de que la dependencia les notificara y les diera esta semana para completar los requisitos.

Finalmente, sobre los casos de trabajadores fallecidos cuyos pagos todavía aparecen en revisión, señaló que en ocasiones los familiares cobran la quincena que se encontraba en tránsito al momento del fallecimiento, pero posteriormente esos montos se descuentan de otros conceptos, como el seguro de vida, bonos o pagos de marcha.

MIL 600 MDP DE GASTO EXTRAORDINARIO

Respecto a los mil 600 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado señala como gasto extraordinario en el sector educativo durante 2026, Adame Calderón dijo desconocer por qué se clasifica de esa manera.

Sostuvo el funcionario que el gasto de la dependencia se concentra principalmente en el pago de nómina y prestaciones.

Indicó que aproximadamente el 98 por ciento del presupuesto educativo se destina a este rubro y que los incrementos registrados corresponden a los ajustes salariales nacionales que también deben aplicarse a los trabajadores estatales.

Aseguró que la Secretaría no ha tenido incrementos adicionales en su nómina y que los recursos extraordinarios recibidos han sido para cubrir los aumentos salariales correspondientes.