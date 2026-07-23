Refugio de animales de Mazatlán cierra por ola de violencia: ‘Personas armadas llegaron al santuario’

Uno de los proyectos de conservación, amor y esperanza para los animalitos, anunció el cierre de sus puertas debido a la ola de violencia que azota al estado donde está ubicado.

Este proyecto nació del esfuerzo y los ahorros de toda la vida para rescatar la fauna, con el objetivo de que al mismo tiempo los seres humanos conecten los animales y el medio ambiente.

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¿Cuál es el refugio de animales que cerró sus puertas?

El Santuario Apapacho, ubicado sobre la carretera México 15 (Mazatlán-Culiacán), cerca de El Quelite, anunció que ya cierra sus puertas, debido a que personas amadas exigieron que ya no hubiera visitantes.

Los encargados mencionaron a través de un comunicado en redes sociales que han permanecido constantemente amenazados con drones; también dijeron que durante casi dos años mantuvieron resistencia y esperanza de que la situación de inseguridad mejorara.

¿Qué más dijeron en el comunicado?

De acuerdo a su publicación en la página oficial de Santuario Apapacho, dijeron que ante la presión criminal se hizo imposible continuar con las actividades habituales en el refugio.

Ya que hombres armados irrumpieron en el lugar para exigirles a los encargados que suspendieran la entrada a todos los visitantes.

Los encargados explicaron que ahora solo cuentan con permiso para ingresar algunos momentos para alimentar a los animalitos que se encuentran en el lugar y eso con la supervisión de drones que sobrevuelan la zona en todo momento.

"Ahora solo podemos entrar unos momentos para alimentar a nuestros caballos rescatados y a Chito, nuestro burrito. La vigilancia constante con drones nos recuerda que la tranquilidad que tanto anhelábamos se ha desvanecido". Estas fueron las palabras que publicaron los encargados del santuario.

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¿Qué animales son los que habitan el refugio?

Dentro del santuario habitan diferentes especies rescatadas; entre ellas se encuentran caballos, cabras, gallinas, mariposas Dione Juno, las mismas que llegan al sitio para reproducirse, y un burrito llamado Chito.

Ahora el futuro de estas especies se mantiene incierto debido a la situación por la que están pasando. La esperanza de volver a abrir las puertas de este lugar y que las condiciones de inseguridad disminuyan se contempla y así recuperar el espacio de paz y empatía.