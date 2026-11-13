Regidor duranguense pide consumir local durante el Buen Fin 2026 y gastar con responsabilidad

Sumado a la estrategia nacional del Buen Fin 2026, que ya se encuentra en marcha, para algunos sectores, como el educativo y el gubernamental, corresponde a un fin de semana largo por el lunes 16 inhabil, por lo que autoridades llaman a consumir productos locales y hacerlo con responsabilidad.

Algunos sectores retomarán labores hasta el martes 17 de noviembre, justo cuando termina el Buen Fin, establecido para este 2026 del 13 al 17 de noviembre.

El regidor Manuel Alejandro Gurrola Alcaraz destacó que es importante que las familias consuman productos locales y acudan a establecimientos duranguenses, porque son los que generan empleo y contribuyen a la economía.

Explicó que al consumir local se activa la economía y el dinero permanece en la entidad, por lo que se debe dar prioridad a los negocios locales, sobre los grandes establecimientos.

“Son los emprendedores quienes mantienen y quienes apoyan los empleos en Durango”, destacó.

En cuanto a las diferentes promociones y descuentos, dijo que la población debe estar muy atenta para verificar que las empresas cumplan con lo que ofrecen.

“Es una invitación que hace a la familia duranguense y también invitarlos a que cuiden mucho el tema de su patrimonio, que no vayan a gastar de más; hay que cuidar todo eso, cuidarse mucho del tema de las tarjetas de crédito”, expresó.