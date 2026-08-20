Registro de celulares: ¿cómo puedo reactivar mi línea suspendida?

El pasado 15 de agosto, se dio por finalizado el plazo para que los números telefónicos con terminación 0 y usuarios que no completaron la vinculación reportaron la inhabilitación de su línea. Actualmente esta medida tomada por las autoridades y las compañías telefónicas es temporal por lo que si te desactivaron tu línea aún puedes recuperarla. Te contamos.

Hasta el momento según los anunciado por el propio gobierno mexicano, mientras el número cuya terminación haya expirado el plazo, se le desahbilitarán las funciones de recibir y hacer llamadas de manera habitual, los mismo aplica para los SMS y datos móviles.

¿Tu línea fue suspendida? Así la puedes reactivar

En caso de que por alguna razón no hayas querido o tenido la oportunidad hacer la vinculación de tu línea con tus datos personales, existen dos maneras de hacerlo, ya sea que completes el procedimiento por Internet o que acudes a un centro de atención a clientes de la compañía telefónica a la cual pertenezca tu número de celular.

Estos son los pasos a seguir si quieres vincular tu línea por internet:

Desde su dispositivo móvil, el usuario deberá ingresar al portal oficial registratulinea.crt.gob.mx seleccionar la compañía telefónica y seguir las indicaciones que a continuación el sistema te dará.

Durante el procedimiento se solicitará:

El número celular.

Una identificación oficial vigente y la validación de identidad mediante la cámara del dispositivo.

Es importante recalcar que las personas físicas deberán vincular la línea con su CURP, mientras que las empresas podrán hacerlo mediante su RFC. El acceso no al sitio no requiere saldo ni consume datos móviles, por lo que además de esto también se puede utilizar una conexión Wi-Fi.

Estos son los pasos a seguir si quieres vincular tu línea en un centro atención a clientes:

En el caso de que exista cierto desconfianza o desconocimiento digital para el registro en línea y desees acudir a tu centro de atención más cercano en el cual será necesario que lleves una identificación oficial vigente que contenga la CURP y el personal del establecimiento ayudará al usuario a completar su vinculación y solicitar la recuperación de los servicios.

Después de completar correctamente el registro, la recuperación de la línea móvil puede ser inmediata o tardar solamente algunos minutos. Por lo que si el servicio no regresa después de realizar el trámite, será necesario comunicarse con el área de atención a cliente del operador.

¿Cuáles son las fechas de registro según el último dígito de tu teléfono?

Te dejamos las fechas límite de registro, antes de que desactiven tu línea según el último dígito de tu teléfono: