Registro de celulares: Si tu celular termina en cero, esta es la fecha límite para realizar el trámite

El tema del registro de los celulares tendrá otra página por escribir. A partir del mes de agosto, el cual se encuentra a la vuelta de la esquina, algunos usuarios tendrán la obligación de registrar su línea de teléfono celular si están interesados en mantenerla y seguir con los servicios de telefonía. Cabe recordar que desde el mes pasado se dieron a conocer las fechas límite para efectuar este proceso.

Después de que millones de usuarios se negaran a registrar su número de teléfono debido a las especulaciones en redes sociales sobre la posibilidad de vulnerar sus datos personales, las autoridades otorgaron un nuevo calendario. Este registro ahora se realizará de forma escalonada, lo que concede una prórroga a los usuarios.

¿Cuál es la fecha límite si tu número termina con el dígito cero?

En el caso de los números telefónicos con terminación cero, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó el pasado 25 de junio que el 15 de agosto es la fecha límite para registrar las líneas que concluyan con este dígito.

La decisión de extender el plazo tiene como objetivo incrementar la participación de los usuarios, ya que apenas el 43 por ciento de las líneas móviles activas en el país han sido vinculadas hasta el momento.

Esta medida no aplica para quienes cuentan con un plan de pospago; en su caso, no será necesario registrarse debido a que sus líneas ya se encuentran asociadas a la identidad del titular desde el momento en que se firmó el contrato por el servicio.

¿Cuáles son las demás fechas para el registro de líneas?

La ampliación del plazo ocurre a pesar de que el Gobierno Federal había señalado inicialmente que la fecha límite no sería modificada, argumentando que el periodo original estaba previsto estrictamente en la legislación.

Aunque la CRT no detalló las razones específicas de la decisión tras anunciar la extensión del calendario, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado que las autoridades evaluarían el avance del proceso para determinar si era conveniente otorgar más tiempo a los usuarios.

Estas son las fechas del nuevo calendario:

Terminación 0: hasta el 15 de agosto.

Terminación 1: hasta el 31 de agosto.

Terminación 2: hasta el 15 de septiembre.

Terminación 3: hasta el 30 de septiembre.

Terminación 4: hasta el 15 de octubre.

Terminación 5: hasta el 31 de octubre.

Terminación 6: hasta el 15 de noviembre.

Terminación 7: hasta el 30 de noviembre.

Terminación 8: hasta el 15 de diciembre.

Terminación 9: hasta el 31 de diciembre.

En caso de no vincular el número de teléfono en el periodo correspondiente, la empresa de telefonía a la que pertenezca el usuario deberá suspender la línea dentro de las siguientes 72 horas.