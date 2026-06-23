¿Se amplía el plazo para registrar tu celular? Esto adelantó Claudia Sheinbaum

El último día para el registro de líneas telefónicas sigue siendo el 30 de junio. En las últimas semanas ha surgido el rumor sobre la ampliación del plazo, ¿pero es verdad?

Continúan surgiendo las dudas a escasos días de las cancelaciones de líneas telefónicas, y es que ahora manifiestan que existe una prórroga. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló acerca del tema, expresando que las autoridades correspondientes serán las que darán a conocer si existe una ampliación del plazo.

Hasta el momento se sabe que a quien no haya completado el trámite de registro de línea se le suspenderá el servicio.

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¿Cuándo se dará a conocer si existe o no prórroga?

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Jose Antonio Peña Merino, será quien dé a conocer el 25 de junio del 2026 si existe extensión del plazo para realizar el trámite.

Durante este periodo, las autoridades estimarán el avance del proceso; de ahí se tomará una decisión. Según las autoridades, la mitad de las líneas telefónicas de México ya se encuentran registradas.

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¿Qué sucede si no registro mi línea telefónica?

Las líneas que no se encuentran en el registro de línea celular serán suspendidas a partir del 1 de julio; esto impedirá el acceso a llamadas telefónicas, mensajes de texto y datos móviles.

Importante resaltar que los dispositivos electrónicos continuarán funcionando con conexiones como WiFi, mientras que WhatsApp podrá utilizar la sesión siempre y cuando permanezca activa y no sea necesario recibir un código de verificación.

Requisitos para registrar mi línea telefónica

Los documentos que necesitarás son:

CURP.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

RFC, en el caso de empresa.

CURP temporal o pasaporte vigente para personas extranjeras.

Si no has realizado el trámite, es recomendable hacerlo para que no cancelen tu línea celular o esperar hasta el 25 de junio, cuando las autoridades definan si hay prórroga para completar el proceso.