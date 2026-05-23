Rentas altas, pocos clientes y más cortinas abajo: el golpe al comercio local en Durango

En Durango, el cierre de negocios ya no puede verse como una situación aislada ni como un problema exclusivo del Centro Histórico. Aunque los locales vacíos son más visibles en esa zona, la realidad también se repite en avenidas, bulevares, plazas comerciales y corredores donde cada vez aparecen más letreros de “se renta”, “se traspasa” o “local disponible”.

Detrás de cada cortina abajo hay una historia distinta, pero muchos comerciantes coinciden en el mismo diagnóstico: vender ya no alcanza como antes.

La falta de flujo de efectivo, las rentas elevadas, el costo de los impuestos, el pago de servicios, la nómina, los insumos y la disminución del consumo han formado una presión cada vez más difícil de sostener para pequeños y medianos negocios.

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Un problema que ya se ve en toda la ciudad

Durante los últimos meses, el cierre de comercios se ha vuelto más evidente en Durango. No solo ocurre en el primer cuadro de la ciudad, donde históricamente se concentra buena parte de la actividad comercial; también se observa en otros puntos donde antes era común ver negocios operando de manera constante.

Restaurantes, tiendas, locales de comida, pequeños comercios, negocios familiares y establecimientos de servicios enfrentan una misma realidad: los gastos fijos siguen llegando, pero las ventas no siempre responden al mismo ritmo.

En algunos casos, la decisión no es cerrar por falta de ganas o de clientes ocasionales, sino porque el negocio dejó de ser rentable. La caja diaria ya no alcanza para cubrir todos los compromisos.

La falta de efectivo golpea primero al consumo

Uno de los factores que más resienten los negocios locales es la falta de dinero circulando entre la población. Cuando las familias ajustan sus gastos, lo primero que se reduce suele ser el consumo no indispensable: salir a comer, comprar ropa, adquirir productos fuera de lo básico o contratar ciertos servicios.

Ese ajuste pega directamente al comercio.

Un local puede tener buena ubicación, años de operación o una clientela conocida, pero si el consumidor llega con menos dinero disponible, las ventas bajan. Y cuando las ventas bajan durante varias semanas o meses, el margen para resistir se agota.

El problema se vuelve todavía más grave para los pequeños negocios, que muchas veces viven al día y dependen del flujo constante de clientes para cubrir sus gastos inmediatos.

Rentas altas en una economía que no crece al mismo ritmo

A esta falta de efectivo se suma el costo de las rentas. En Durango, distintos reportes han señalado incrementos importantes en los precios de locales comerciales, especialmente en zonas de mayor movimiento o mayor valor inmobiliario.

El problema es que una renta alta solo puede sostenerse si el negocio genera ventas suficientes para pagarla. Cuando eso no ocurre, el local se convierte en una carga.

Para muchos comerciantes, la renta es el primer gran gasto del mes. Después vienen los servicios, los salarios, los proveedores, los impuestos y otros pagos obligatorios. Si la venta diaria no acompaña, el negocio entra en una carrera cuesta arriba.

En el Centro Histórico, la situación se observa con mayor claridad por la cantidad de locales desocupados, pero el fenómeno no termina ahí. En otras zonas de la ciudad también se percibe la dificultad para mantener ocupados algunos espacios o para que nuevos negocios permanezcan abiertos por largo tiempo.

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Impuestos, servicios y costos que no perdonan

Además de la renta, los negocios deben enfrentar una carga constante de pagos. Impuestos, permisos, licencias, cuotas, servicios de luz, agua, internet, seguridad social, nómina e insumos forman parte de los gastos que no se detienen aunque las ventas bajen.

Para un comercio pequeño, cada incremento pesa.

La luz sube, los productos se encarecen, los proveedores ajustan precios y los trabajadores también necesitan mejores ingresos para enfrentar el costo de vida. Sin embargo, trasladar todo ese aumento al consumidor no siempre es posible, porque el cliente también está cuidando su bolsillo.

Ahí aparece otro problema: si el negocio sube precios, puede perder clientes; si no los sube, reduce su margen de ganancia. En ambos casos, la operación se vuelve más frágil.

El círculo de las cortinas abajo

El cierre de negocios no solo afecta a los dueños. También impacta a empleados, proveedores, repartidores, arrendadores y a la propia dinámica económica de la ciudad.

Cuando un comercio cierra, se pierden empleos directos e indirectos. También se reduce el movimiento en la zona, baja la afluencia de personas y otros negocios cercanos pueden resentir la caída en el flujo de clientes.

Así se forma un círculo complicado: hay menos ventas, los negocios cierran, quedan locales vacíos, disminuye el movimiento comercial y eso vuelve más difícil que otros establecimientos sobrevivan.

En el caso del Centro Histórico, este deterioro también afecta la imagen urbana. Pero en el resto de la ciudad, el impacto se mide en empleo, consumo, inversión y confianza para emprender.

Abrir un negocio ya no garantiza permanecer

En Durango, emprender se ha vuelto una apuesta cada vez más difícil. Abrir un local implica inversión inicial, depósito de renta, adecuaciones, permisos, mobiliario, contratación de personal, compra de mercancía y meses de operación hasta alcanzar estabilidad.

Pero si las ventas no llegan pronto, el negocio puede quedarse sin margen antes de consolidarse.

Por eso cada vez es más común ver establecimientos que abren con entusiasmo y cierran poco tiempo después. No necesariamente porque el producto sea malo, sino porque el entorno económico no da suficiente oxígeno.

La ciudad necesita nuevos negocios, pero también condiciones para que puedan mantenerse.

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Una economía local bajo presión

El aumento de locales vacíos y el cierre de comercios son señales visibles de un problema más profundo: la economía local está bajo presión.

No se trata solo de que un restaurante cierre, una tienda se traspase o un local quede vacío. Se trata de una cadena completa que empieza con menos dinero en la calle y termina con menos empleo, menos consumo y menos movimiento económico.

Si el comercio local se debilita, también se debilita una parte importante de la vida cotidiana de la ciudad. Los negocios no solo venden productos o servicios; también generan empleos, dan actividad a las calles, pagan proveedores, sostienen familias y mantienen viva la economía de barrio.

Durango necesita más que locales disponibles

El problema no se resuelve únicamente con bajar una cortina, cambiar de giro o colocar otro letrero de renta. Tampoco basta con esperar a que llegue un nuevo negocio a ocupar el espacio que otro dejó.

Durango necesita revisar qué condiciones están enfrentando los comerciantes y por qué cada vez resulta más difícil sostener un negocio formal.

Mientras las rentas se mantengan altas, el consumo siga limitado, los impuestos y servicios presionen la operación y el dinero circule con menor fuerza, el cierre de negocios seguirá siendo una señal de alerta para la economía local.

Cada local vacío cuenta una parte de la historia. Pero el problema completo está en lo que ocurre alrededor: menos efectivo, menos ventas, más costos y una ciudad donde emprender o mantener abierto un negocio se vuelve cada vez más complicado.