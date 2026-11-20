El comercio al por mayor en Durango registró un crecimiento anual de 10.2 por ciento en sus ingresos durante septiembre de 2026, por encima del promedio nacional de 9.0 por ciento.

Sin embargo, este avance no se reflejó en el empleo, ya que el personal ocupado disminuyó 1.9 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

De acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Durango se ubicó entre las entidades con mayor crecimiento en los ingresos del comercio mayorista.

Las compras de mercancías para reventa también mostraron un incremento de 10.8 por ciento, mientras que las remuneraciones medias reales aumentaron 4.3 por ciento.

No obstante, la reducción de 1.9 por ciento en el personal ocupado contrasta con el comportamiento nacional, donde la caída fue de apenas 0.8 por ciento.

En el comercio al por menor, el comportamiento fue más moderado. Los ingresos registraron un crecimiento anual de 2.3 por ciento, ligeramente superior al 2.2 por ciento nacional.

En este segmento, las compras de mercancías para reventa aumentaron dos por ciento, las remuneraciones medias reales crecieron 6.0 por ciento y el personal ocupado tuvo un ligero incremento de 0.1 por ciento.

Con estas cifras, el comercio duranguense muestra un comportamiento distinto entre sus dos principales segmentos: mientras las ventas al mayoreo mantienen un crecimiento importante, el empleo sigue sin acompañar ese avance.