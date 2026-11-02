Restaurantes de Durango tuvieron más ventas en estos días, pero la ganancia no es generalizada

Durante los últimos días se incrementó la afluencia en los restaurantes locales, sobre todo los que se encuentran en zonas como El Calvario, el corredor Constitución y el primer cuadro de la ciudad de Durango, informó el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Jorge Luján.

No obstante, aclaró que esta buena racha no benefició a todos por igual ya que la concentración de personas en la zona centro de la ciudad provocó una disminución en la actividad comercial de los establecimientos ubicados en la periferia.

Asimismo, explicó que aunque se tiene una expectativa positiva respecto al último bimestre del año es difícil hablar de un balance positivo generalizado y, cuando las ventas suben, este comportamiento se toma con cautela debido a las bajas ventas el resto del año, así como el impacto de las reformas fiscales e impuestos federales, los cuales podrían desacelerar la economía durante el primer trimestre del año entrante.

En tal sentido, expuso que se proyecta un incremento general del 10 por ciento en ventas durante el último bimestre del año, impulsado por el aumento en el flujo de efectivo y la derrama económica de la temporada pero también hay preocupación por el impacto de la inflación en insumos, tarifas de energía eléctrica, gas y combustibles.

En tal sentido, explicó que la combinación de estos factores ha provocado una reducción de hasta un 40 por ciento en los márgenes de utilidad de los restaurantes.