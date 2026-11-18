Un accidente aéreo registrado este miércoles 18 de noviembre generó sorpresa y preocupación en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que una avioneta terminara sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura de las inmediaciones del Aeropuerto del Norte.

El percance ocurrió alrededor de las 13:52 horas, cuando la aeronave presentó problemas durante las maniobras posteriores a su despegue y terminó fuera de las instalaciones aeroportuarias, hasta llegar a la carretera.

La situación representó un riesgo para los automovilistas y operadores de transporte que circulaban por el lugar, pues la avioneta atravesó parte de la carretera antes de detenerse. Incluso, cámaras instaladas en unidades de carga captaron el momento en que varios conductores tuvieron que maniobrar para evitar una colisión.

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¿Quiénes viajaban en la avioneta que se accidentó en Nuevo León?

Luego de lo ocurrido, fueron identificadas las personas que se encontraban a bordo de la aeronave. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de cinco ocupantes:

Carlos Carrillo Pérez, de 40 años.

Pricilia Carrillo Fragoso, de 36 años.

José Luis Villaseñor Sánchez, de 55 años.

David Corona Cabrero, de 51 años.

Alan Adrián Cuevas Low, de 25 años.

Los cinco sobrevivieron al accidente y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por las lesiones que presentaron. Hasta los primeros informes, estas fueron reportadas como menores.

Avioneta terminó envuelta en llamas

Además de las imágenes que mostraron el recorrido de la aeronave sobre la carretera, otras grabaciones difundidas en redes sociales dejaron ver las condiciones en las que quedó después del impacto.

La avioneta terminó a un costado de la vialidad y posteriormente fue consumida por el fuego, lo que provocó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil de Nuevo León, bomberos y otras corporaciones de auxilio acudieron para atender a los afectados y controlar el incendio.

Los trabajos de los cuerpos de emergencia también ocasionaron complicaciones en la circulación vehicular de ambos sentidos de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

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