Durango nuevamente volvió a los titulares nacionales, luego de que este martes 17 de noviembre se registrara un nuevo accidente aéreo que cobró la vida de al menos una persona.

El hecho generó que corporaciones de emergencia, protección civil y seguridad se movilizaran hasta las inmediaciones del Aeropuerto de Durango, llevando a cabo las acciones correspondientes para atenderlo.

Aunque la información oficial es escueta, esto es lo que sabemos a 24 horas del accidente.

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Así fue el accidente aéreo en Durango | Cronología

Cerca de las 12:00 horas de ese día, comenzó a trascender en redes sociales la caída de un avión en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, lo que generó conmoción en los duranguenses.

Los primeros datos que se tuvieron aseguraban que se trataba un avión privado que llevaba a una familia , quien había pasado unos días en Durango por una fiesta, y regresaba a su lugar de origen.

Una densa columna de humo se visualizaba entre una zona de vegetación y que se encontraba a unos metros del aeropuerto.

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El informe preliminar señalaba un Cessna y que se había calcinado casi en su totalidad, dejando al menos dos personas sin vida, dos lesionadas y dos sin localizar.

Bomberos, paramédicos y protección civil se encontraba en la zona atendiendo el hecho, el cual llevó varios minutos controlar debido al intenso fuego que se produjo.

Después de las 14:00 horas, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emitió un comunicado en el que confirmó que eran seis personas a bordo, dos tripulantes y cuatro pasajeros , además del modelo del avión, un jet Cessna 500 Citation I con matrículal XB-OIQ.

Asimismo, señaló que la aeronave se preparaba para volar hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, sin embargo, precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 y luego se desplomó.

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Cerca de las 18:00 horas se compartió que el fallecido era José Rodríguez Castillo, capital de la aeronave , y que sus restos fueron encontrados entre la estructura siniestrada.

Mientras que familiares y amigos se encontraban pidiendo donadores de sangre para Rhagin Mendoza Díaz, copiloto y quien se encuentra internado en un hospital privado de la ciudad.

Ya para la mañana de este miércoles 18 de noviembre, nueva información reveló que en las últimas horas se registró el ingreso de un hombre, identificado como Uriel de aproximadamente 50 años de edad, a un hospital privado y quien sería uno de los pasajeros sobrevivientes.

¿Cuál fue la causa del accidente?

Hasta la publicación de esta nota no se conoce la causa exacta por la que ocurrió el accidente, sin embargo, algunas versiones señalan que estaría relacionado con la presunta apertura de un compartimiento del avión cuando este ya estaba en el aire.

Ante esta situación, habría solicitado autorización para regresar al aeropuerto, pero no fue posible concretarse la acción y terminó en el desplome.