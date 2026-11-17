Un accidente aéreo se registró la mañana de este martes 17 de noviembre en la ciudad de Durango, donde viajaban seis personas que presuntamente habían estado en una fiesta familiar en esta entidad.

El reporte se registró después de las 11:00 horas, cuando una aeronave identificada como un jet privado Cessna 500 Citation I, con la matrícula XB-OIQ , habría perdido el control para luego estrellarse al final de la pista de aterrizaje.

La situación generó que la unidad comenzara a incendiarse, siendo el primer indicio de alerta por parte de habitantes de la zona y quienes circulaban por cerca del Aeropuerto de Durango.

Corporaciones de emergencia y protección civil arribaron al sitio para comenzar las maniobras correspondiente, sin embargo, tras mitigar el fuego se confirmó que al menos dos personas perdieron la vida, los cuales de manera preliminar se sabe que podrian ser piloto y copiloto.

Del resto de los tripulantes, habrían quedado dos sobrevivientes y dos personas no localizadas , sin que hasta el momento se tenga mayor información oficial.

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Revelan foto de cómo quedó la aeronave tras accidente

Tras el hecho, algunos videos han comenzado a circular en redes sociales, en donde se alcanza a ver como una densa columna de humo sale de entre una zona de matorrales y árboles.

Sin embargo, lo más impactante ha sido una fotografía compartida, en donde se observa la aeronave siniestrada y en su mayoría calcinada.

Luego de estrellarse, el Cessna 500 Citation I quedó entre varios árboles, en algunas parte se logra ver un poco de fuego activo, pero hay elementos de bomberos atendiendo la situación.

Foto: Redes Sociales

Foto: Redes Sociales

¿Qué causó el accidente aéreo?

Pese a que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ya emitió un comunicado confirmando que eran seis personas las que viajaban en la unidad, aún no hay información sobre la causa por la que ocurrió dicho accidente.

“La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa de un accidente aéreo ocurrido a las 11:40 horas, tiempo local, durante el despegue de una aeronave Cessna, modelo 500, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, la cual se precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 del Aeropuerto Internacional de Durango”, se lee.