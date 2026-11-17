A unas horas del accidente de una aeronave Cessna 500 en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de la ciudad de Durango, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emitió un comunicado detallando el incidente.

Fue cerca de las 11:00 horas de este martes cuando se reportó el accidente que involucró a una aeronave privada tipo Cessna 500 Citation I, dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Durango, donde la unidad se habría incendiado después de una explosión, al parecer causada luego de que se perdiera el control.

Como saldo preliminar, hasta el momento se ha manejado una cifra de dos personas fallecidas, mientras que se reportaba que algunas personas habrían quedado prensadas en la aeronave y algunas habrían sufrido quemaduras de consideración en gran parte del cuerpo.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de fallecidos y lesionados, por lo que será en próximas horas cuando autoridades den a conocer los detalles.

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AFAC se pronuncia sobre accidente

Apenas unas horas después del hecho registrado en Durango, la AFAC se pronunció sobre los hechos, y detalló algunos datos nuevos.

“La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa de un accidente aéreo ocurrido a las 11:40 horas, tiempo local, durante el despegue de una aeronave Cessna, modelo 500, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, la cual se precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 del Aeropuerto Internacional de Durango”, señala el comunicado.

La AFAC confirmó que en la aeronave privada, de acuerdo con la información registrada en el plan de vuelo, a bordo viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros, tal como empezó a trascender luego del accidente.

Además, la Agencia Federal confirmó que ante el incidente se activó de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia, y se inició la investigación administrativa correspondiente.

Se espera que en las próximas horas autoridades actualicen el saldo final del accidente que este martes ha generado conmoción entre la comunidad duranguense.