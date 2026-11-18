A más de 24 horas del accidente aéreo ocurrido en inmediaciones del Aeropuerto de Durango, este miércoles 18 de noviembre se informó sobre un nuevo sobreviviente localizado.

De acuerdo a la información, esta persona sería una de las dos no localizadas que se reportaron en los datos preliminares del martes 17 de noviembre.

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Como El Siglo de Durango le informó, fue localizada en las cercanías de la zona donde fue el accidente y posteriormente se trasladó a un hospital privado debido a que tiene varias quemaduras.

En ese mismo nosocomio se encontraría Rhagin Mendoza Díaz, de 28 años de edad , quien fue identificado como parte de la tripulación del avión y presentó varias lesiones.

Aunque aún no se esclarece la versión de cómo ocurrió el hecho y tampoco el saldo total de lesionados y fallecidos, ayer se confirmó el deceso de José Rodríguez Castillo, capital de la aeronave , cuyos restos se localizaron entre la estructura siniestrada.

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¿Quién es el sobreviviente localizado?

En la información que trasciende hasta el momento, se sabe que el sobreviviente que fue encontrado horas después del accidente es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, de nombre Uriel.

No obstante, se espera que en próximas horas la Fiscalía General de la República (FGR), quien quedó a cargo del caso, emita mayores informes sobre este hecho y las identificaciones de los tripulantes y pasajeros.