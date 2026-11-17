Durango vivió momentos de alerta luego de que cerca del mediodía de este 17 de noviembre se reportara un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en la capital duranguense.

En redes sociales comenzaron a circular varios videos de una densa columna de humo sobre una zona llena de matorrales y árboles, manifestando que era cerca de la pista de aterrizaje de este lugar federal.

La información preliminar señaló que habría dos personas sin vida, al parecer piloto y copiloto , sin que se confirmara este dato y la identificación de cada uno.

Al lugar acudieron corporaciones de emergencia, bomberos y seguridad, quienes atendieron el hecho y reportaron que de los pasajeros dos habrían sobrevivido, con lesiones, y dos más se encontraban como no localizados.

Más tarde, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emitió un comunicado confirmado que la aeronave era un jet privado tipo Cessna 500 Citation I , en el que viajaban seis personas, dos tripulantes y cuatro pasajeros.

No obstante, no se habló de personas sin vida o lesionados, quedando pendiente esa información.

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¿A dónde iba el jet privado estrellado en Durango?

La Agencia dijo que tras el hecho, se activó una alerta en el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia, y se inició la investigación administrativa.

En el mismo comunicado, se señaló que esta aeronave tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca , sin embargo, ante la precipitación de aproximadamente 500 mestros de la cabecera 03 del Aeropuerto de Durango, se desplomó.

Aunque no se detalla en esta información, en los datos premilinares se dijo que los pasajeros eran una familia que había estado en el estado de Durango para una fiesta y hoy por la mañana regresarían a su destino de origen.

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