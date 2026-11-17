El accidente aéreo ocurrido en Durango este martes 17 de noviembre ha consternado a la ciudadanía, pues tras comenzar su actividad de despegue sufrió problemas y terminó estrellándose en la pista de aterrizaje.

Sin embargo, esto ha generado diversas especulaciones sobre la causa del accidente, pues se dijo que una vez que se estrelló, la aeronave comenzó a incendiarse hasta quedar casi calcinada.

Pese a que no hay un informe oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, habló sobre el motivo por el que ocurrió.

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En una entrevista con medios locales, lamentó el saldo fatal y confirmó que se trató de un avión privado, además que se habrían abierto el maletero y esto provocó dicho percance.

"Creo que cuando iban despegando, lo que sé, se les abrió por ahí el maletero, tuvieron que aterrizar de emergencia y ahí fue donde sucedió el accidente. Creo que explotó el avión y pasó este trágico accidente", señaló.

Asimismo, dijo que no se sabe quiénes viajaban en el avión, pero falleció el piloto y en la aeronave iban cuatro pasajeros: piloto, copiloto y dos pasajeros.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo a la información, los hechos se registraron cerca de las 11:00 horas y fueron testigos que obervaron una densa capa de humo quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Tras las maniobras correspondientes por parte de las corporaciones de emergencia y protección civil, se informó que al menos dos personas, de las seis que viajaban en el jet privado Cessna 500 Citation I, con la matrícula XB-OIQ, perdieron la vida.

Del resto, dos habrían sobrevivido con lesiones y dos más estarían en calidad de no localizados, hasta la publicación de esta nota.