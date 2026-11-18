Hasta el momento, el desplome de una aeronave particular en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango, ha dado como resultado que cuatro personas habrían sobrevivido y dos más perdieron la vida; sin embargo, las cifras aún no se han esclarecido, ya que existe otra versión de un deceso y tres lesionados.

Entre los datos que trascendieron durante las últimas horas se encuentra el ingreso a un hospital privado de un hombre de aproximadamente 50 años de edad , quien fue encontrado en las cercanías del lugar del percance y sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

En el nosocomio capitalino permanece bajo atención médica Rhagin Mendoza Díaz, de 28 años de edad , originario de la Ciudad de México, quien formaba parte de la tripulación del avión Cessna, con matrícula XB-OIQ.

De acuerdo con la información recabada, Mendoza Díaz, quien viajaba como copiloto, consiguió abandonar la aeronave por una de las salidas de emergencia después del impacto, a diferencia del capitán José Rodríguez Castillo, cuyos restos fueron encontrados entre la estructura siniestrada.

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Una de las líneas que deberán esclarecer las autoridades está relacionada con la presunta apertura de un compartimiento del avión cuando este ya se encontraba en el aire, circunstancia por la que se habría solicitado autorización para regresar al aeropuerto duranguense, sin que la maniobra pudiera concretarse.

La aeronave, que tenía como destino Toluca, Estado de México, había iniciado su vuelo alrededor de las 11:00 horas del martes 17 de noviembre, pero terminó por precipitarse en una zona de vegetación, donde el fuego consumió gran parte de su estructura.

Personal de la Fiscalía General de la República quedó a cargo de las diligencias ministeriales en el lugar del accidente, mientras que hasta las primeras horas de este miércoles estaba pendiente un pronunciamiento oficial que precisara la condición de la totalidad de las seis personas que presuntamente viajaban en el avión, así como las circunstancias que originaron la tragedia.