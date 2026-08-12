Revelan motivo real por el que Don Ramón dejó 'El Chavo del 8', luego de 47 años, ¿qué pasó?

Ramón Váldes fue uno de los actores más populares del elenco del Chavo del 8 y de los programas dirigidos por Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'; La salida del 'papá de la Chilindrina' en 1979 causó una gran especulación sobre su causa, por lo que ha más de 40 años después aún las especulaciones sobre su salida finalmente habrían sido resueltas.

En los últimos años los actores que popularizaron los diferentes programas de 'Chespirito' han estado en la boca de sus seguidores al salir la serie biográfica del actor que dio vida al Chapulin Colorado, por lo que sin duda uno de los nombres más sonados es el de Florinda Meza, quien al tener un vínculo amoroso con Gómez Bolaños, comenzó a involucrarse en decisiones creativas en la producción del programa.

¿Florinda Meza fue la razón de la salida de Ramón Valdés?

Valdés era un hombre que se caractareizaba por evitar el conflicto y el cual tenía un estilo de actuación muy orgánico que el mismo 'Chespirito' respetaba, tanto así, que el personaje de 'Don Ramón' era prácticamente una extensión de su personalidad, la cual hacia que su naturalidad y espontaneidad se ganara el cariño del público.

Al crecer la autoridad de Florinda Meza el margen de improvisación y el tono relajado dejaron de ser parte de la escencia en la producción. De acuerdo con testimonios del hijo del comediante, Esteban Valdés, su padre era un profesional que valoraba la tranquilidad en su entorno de trabajo. Por lo que al romperse la armonía en el equipo decidió dar un paso al costado.

Regresó en 1981, pero la dinámica no volvió a ser la del inicio

Valdés tuvo una segunda etapa en el elenco con un regreso que sin duda, causó gran emoción el público incluso en el papel, reecontrandose con María Antonieta de las Nieves en la vecindad, aunque ya no como tal en el 'Chavo del 8', sino ahora en el segmento del programa 'Chespirito' que daba continuidad a la versión 'canon'.

Por lo que al contar con los antescedentes de tensión, queincluso derivaron la salida de Carlos Villagrán 'Quico' y continuar con una dinámica similar a la da su primera salida, ademas de diferentes desencuentros de los actores con Meza quien ya contaba con un rol protagonico en las decisiones de los proyectos para ese entonces, el actor decidió retirarse de manera definitiva del proyecto poco tiempo después.

El actor emprendió nuevos proyectos junto a Villagrán que no tuvieron el éxito obtenido con el elenco original de la década de los años setenta. Por lo que después del fallecimiento de Valdés en 1988, las decisiones tras su salida del elenco televisivo, iban enfocadas a conservar la dignidad laboral, el respeto y la tranquilidad que sin duda siempre el actor priorizó sobre el éxito en la televisión.