'Tío Richie' autoriza decir groserías a Julio César Chávez en narraciones de TV Azteca, revela el exboxeador

Julio César Chávez es una de las personalidades más importantes del deporte mexicano. Pero también uno de las figuras televisivas que le han puesto un sabor único a las transmisiones de boxeo. Definido por su estilo único, explicó en un podcast que la libertad para decir palabras altisonantes se la concedio el propio dueño de la televisora del Ajusco.

El ex campeón mundial, ha aparecido en infinidad de segmentos y programas dentro y fuera de TV Azteca, como olvidar su tan carismática participación en el podcast de Yordi Rosado, al explicar detalles de su vida profesional y personal. Incluso su propio carisma, lo ha llevado a ser homenajeado en vida múltiples veces dentro y fuera del ring, incluso con una serie biográfica.

"Nadie puede anunciar ni decir groserías en TV Azteca más que yo": JC Chavez

Durante las distintas funciones que TV Azteca transmite es común (como en el caso de los comentaristas de fútbol) que personalidades del deporte, den su punto de vista. Sin duda, el estilo con el que "El Campeón" se expresa es uno de los favoritos por los aficionados al boxeo, pero lo que llama la atención es que lo haga en televisión abierta donde es algo que se penaliza.

Esta acción ya fue explicada por el propio Chávez en una invitación en el podcast Marter Vic, en el cual reveló que fue el propio Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, quien otorgó la autorización de utilizar este lenguaje que le da un estilo único al actual comentarista.

“Fíjate que tengo la fortuna y bendición que puedo decir lo que quiera en la televisión hasta anunciar mis clínicas, nadie puede anunciar ni decir groserías en TV Azteca más que yo porque eso lo dijo el patrón Salinas”, comentó Chávez.

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“Porque él se lo ganó, los demás chingu#n a su madr#”, la indicación de Salinas Pliego

El "Gran Campeón Mexicano" recordó que la indicación la dio el propio "Tio Richie" (conocido así en redes sociales) en una cena donde se encontraban varias figuras perteneciente a Televisión Azteca.

“Estaban Luis García, Zague, los artistas de telenovelas y todos, ya al último en la cena dijo ‘para terminar el único cabrón que puede decir lo que se le de su chingada gana es el gran Julio César Chávez’”, explicó.

También hizo mención, que Ricardo Salinas explicó el motivo para darle esta libertad en televisión abierta, con el peculiar estilo del empresario.