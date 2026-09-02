Revelan nueva versión: ¿Por qué Aldo Rendón tuvo que salir de La Casa de los Famosos México?

Aldo Rendón, uno de los integrantes de "La Casa de los Famosos 2026", confirmó entre lágrimas su salida reality.

El experto en modas anunció la noche del martes 1 de septiembre su salida del programa, una decisión complicada para él.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo es un reconocido estilista y consultor de imagen de 47 años, originario de Culiacán, Sinaloa, y radicado en la Ciudad de México.

Con 25 años de trayectoria, alcanzó notoriedad en YouTube y se consolidó en la industria televisión y del espectáculo.

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Aldo Rendón sale de "La Casa de los Famosos"

Luego de presentar problemas de salud, los cuales tendría que atender de manera inmediata, Aldo tomó la decisión de informar a sus compañeros que tendría que salir de "La Casa de los Famosos".

Aseguró que las condiciones dentro de la casa no son adecuadas y tiene que debía comenzar de inmediato el tratamiento para su padecimiento.

"Las condiciones de la casa no son adecuadas para que esté aquí, tengo un problema de salud reversible y tengo que tener tratamiento ya, no puedo estar saliendo, entonces, me voy de la casa hoy", declaró.

¿Cuál es el motivo tras el abandono de "La Casa de los Famosos" de Aldo Rendón?

Tras la difusión de la repentina salida de Aldo del reality show "La Casa de los Famosos", Javier Ceriani, periodista de espectáculos, publicó un video en su cuenta de Instagram.

Según la versión de Javier Ceriani, la decisión que tomó Aldo no fue por un tema de salud, sino por el temor de perder patrocinadores durante esta temporada, algo que ya sucedió en la segunda edición por la polémica participación de Adrián Marcelo.

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¿Quiénes son los eliminados de esta temporada de "La Casa de los Famosos 2026"?

A lo largo de la temporada 2026 de "La Casa de los Famosos México", los eliminados han sido: