Rey Mysterio confirmó que 2027 será el último año de su trayectoria como luchador profesional y reveló que su combate de despedida tendrá lugar el 12 de junio en el Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte, en la Ciudad de México. El anuncio se produjo durante el programa posterior a Survivor Series 2026, apenas unos minutos después de la victoria del Team México sobre Estados Unidos.

El miembro del Salón de la Fama de WWE fue directo al comunicar su decisión: “2027 será un año muy especial. En 2027 iremos a la Ciudad de México, al antiguo Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte. Y, para ser exactos, estaremos allí el 12 de junio. Esa será mi última lucha”, declaró durante la transmisión posterior al evento, provocando una inmediata reacción de sorpresa entre los aficionados presentes.

Una despedida anunciada

La revelación llegó tras una noche destacada para el luchador de raíces mexicanas. Mysterio encabezó al conjunto integrado por Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano en Survivor Series, donde México derrotó a un equipo liderado por Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins. Tras el anuncio, varios de sus compañeros se acercaron a felicitarlo, algunos de ellos sin conocer previamente la noticia.

A sus 51 años, Mysterio pondrá fin a una carrera iniciada en 1989. Durante casi cuatro décadas compitió en empresas como ECW, WCW y WWE, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la lucha libre internacional. Su trayectoria incluye campeonatos mundiales, el triunfo en el Royal Rumble de 2006 y su ingreso al Salón de la Fama de WWE en 2023.

El final de una era

Además de sus logros dentro del ring, el enmascarado fue una de las figuras que contribuyó a la expansión internacional de la lucha libre mexicana, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de aficionados y luchadores. Su permanencia en los principales escenarios de la industria lo mantuvo vigente durante más de tres décadas.

Aunque la fecha y la sede ya están confirmadas, todavía existen interrogantes sobre la función que marcará su retiro. WWE no ha informado qué evento encabezará la velada en el Estadio Banorte ni quién será el rival de Mysterio en su combate final. Por ahora, la compañía se ha limitado a promocionar la cita como el escenario elegido para la última lucha del histórico enmascarado