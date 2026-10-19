SAT anuncia nueva jornada de módulo itinerante en Durango, ¿cuándo y dónde?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una nueva jornada de su programa Oficina Móvil, mediante el cual desplegará módulos itinerantes en 46 municipios de 21 entidades del país, con la finalidad de acercar trámites y servicios a la población sin necesidad de tener una cita.

¿Cuándo será la nueva jornada?

El programa se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre, con fechas distintas para cada municipio. Con estos servicios se pretende atender a alrededor de 8 mil personas y realizar aproximadamente 17 mil trámites.

En Durango, la atención se brindará el viernes 23 de octubre en el municipio de Peñón Blanco, donde la unidad móvil se instalará en la calle Alberto M. Alvarado número 100, colonia Peñón Blanco Centro.

De acuerdo con el comunicado emitido por el SAT, el despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración con los gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad, fortalecer las actividades económicas locales y promover una cultura contributiva.

¿Será necesario hacer cita?

La atención se ofrecerá sin necesidad de cita y permitirá realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación y renovación de la e.firma, la obtención de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), así como recibir asesoría, entre otros servicios.

El resto de las ubicaciones y los horarios de atención de cada módulo pueden consultarse en el portal del SAT. De manera general, las oficinas del organismo atienden de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes, de 9:00 a 15:00 horas.