'Se habría aflojado un perno’: Testigo revela por qué cayó la cruz sobre el padre Patricio en plena misa

El acontecimiento ocurrido en una celebración religiosa donde el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari perdió la vida al momento que una cruz de madera se desprendiera y cayera sobre el religioso. Una testigo reveló una posible versión que indicaría que un perno estaba flojo.

El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026 en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en donde el sacerdote, de 52 años, celebraba una eucaristía. El momento causó conmoción en quienes presenciaron el momento. Así como los espectadores que vieron en la transmisión a través de redes sociales.

¿Por qué se habría desprendido la cruz sobre el padre Patricio?

Una feligresa de nombre Carmen Morán, que asistía con regularidad a las misas del sacerdote, estuvo presente en el momento de la tragedia ocurrida en Guayaquil, Ecuador. La mujer mencionó para el medio ecuatoriano El Universo, que una probable explicación tendría que ver con el sistema que sostenía la estructura. Esto declaró:

"La cruz de madera habría estado sujeta mediante dos pernos y uno de ellos se habría aflojado".

Por lo que la posible falla de los elementos de fijación habría sido un factor importante en el desprendimiento. Pero no representa una conclusión oficial sobre lo que sucedió, hasta que no se conozcan los resultados de la revisión especializada, no se puede confirma si el accidente ocurrió por un perno flojo, deterioro de materiales o por alguna otra circunstancia.

Arquidiócesis espera informe técnico para determinar que la cruz se desprendiera

La Arquidiócesis de Guayaquil informó que espera un informe técnico para determinar lo que provocó que la cruz cayera sobre el sacerdote. Hasta el momento, las causas no han sido esclarecidas públicamente, de acuerdo con información difundida por el medio Primicias.

Feligreces y sacerdotes despidieron y reconocieron la labor del religioso a través de testimonios en los cuales destacaron su compromiso a la comunidad. A su vez, Morán mencionó que tenía influencia entre quienes acudian a sus celebraciones.

En redes sociales comenzó a circular una grabación que supuestamente mostraría la reinstalación de la cruz, sin embargo medios ecuatorianos habrían advertido que el templo que aparece en la imágenes tendría características distintas a la iglesia en donde ocurrió el incidente.