Selección de Durango Femenil disputará la Copa Chivas 2026 ante fuerzas básicas de Liga MX

La Selección de Durango Femenil fue confirmada como invitada de honor para la Copa Chivas Femenil 2026, certamen de formación que reúne a equipos de fuerzas básicas vinculados a clubes de la Liga MX Femenil. El torneo se disputará del 14 al 16 de noviembre en Guadalajara, con actividad programada en las instalaciones de Verde Valle y Sport Arena.

La invitación tiene un carácter especial para el representativo duranguense, ya que será el único conjunto participante ajeno a la estructura profesional de la Liga MX Femenil. Su presencia responde al crecimiento que ha mostrado el futbol femenil en la entidad durante los últimos años, así como al desarrollo de jugadoras que posteriormente han encontrado oportunidades dentro de organizaciones profesionales.

Un nuevo reto para el futbol local

La participación fue gestionada por Alfredo Sierra Soria, visor regional del Club Guadalajara y responsable de la Escuela Chivas Guadiana. Asimismo, el proyecto deportivo cuenta con la dirección técnica de Atssiel Alejandro Estrada Becerra, quien ha trabajado en procesos formativos dentro del balompié femenil duranguense.

La Copa Chivas se ha consolidado como uno de los escaparates más importantes para el talento juvenil del país. Tradicionalmente reúne a conjuntos filiales y categorías inferiores de instituciones de la Liga MX, convirtiéndose en un espacio de observación para entrenadores y captadores de talento que siguen de cerca a las futuras figuras del futbol mexicano.

Ante algunos de los mejores conjuntos nacionales

Para Durango, el torneo representará una oportunidad de medirse ante futbolistas que forman parte de estructuras altamente competitivas y que se encuentran en la ruta hacia el máximo circuito. Además del nivel deportivo, la experiencia permitirá a las jugadoras enfrentar escenarios de exigencia similares a los que encontrarían en categorías superiores.

La incorporación de la selección estatal al certamen también supone un reconocimiento poco habitual para un equipo amateur. En un evento diseñado principalmente para canteras de clubes profesionales, Durango tendrá la posibilidad de mostrar su crecimiento y comprobar su nivel frente a algunas de las organizaciones formativas más importantes del futbol femenil mexicano.