La Selección Mexicana y Venezuela cerrarán este viernes la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar en un duelo que, aunque encuentra a ambos con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final, mantiene un atractivo evidente: definir al líder del sector y enviar un mensaje de autoridad rumbo a la fase de eliminación directa. Los dos equipos llegan con paso perfecto tras sumar seis puntos en sus primeros dos compromisos.

El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda encabeza el Grupo K gracias a sus victorias sobre Rumania (1-0) y Camerún (4-0), además de una diferencia de goles de +5 y la particularidad de no haber recibido anotaciones en el torneo. Del otro lado, la Vinotinto también ganó sus dos encuentros, imponiéndose 2-1 a Camerún y 1-0 a Rumania para instalarse en la segunda posición con diferencia de +2.

La cima, en disputa

Más allá de la clasificación consumada, el encuentro adquiere relevancia por la posibilidad de asegurar una mejor ubicación de cara a los cruces. A México le basta el empate para conservar la cima del grupo, mientras que Venezuela está obligada a ganar si quiere desplazar al conjunto tricolor del primer puesto.

Entre las figuras mexicanas destaca Adán Sánchez, delantero que suma dos goles en el certamen y que ha sido uno de los principales referentes ofensivos del equipo. También sobresalen elementos como Gerson Gutiérrez, autor de un doblete ante Camerún, y Jonathan de la Fuente, líder del equipo en asistencias durante la fase de grupos.

Duelo de candidatos

La selección venezolana, por su parte, ha construido su campaña desde la solidez defensiva y el oportunismo en ataque. Román Lozada llega como su máximo goleador en el torneo con dos anotaciones, mientras que Ángel López ha sido determinante en la generación ofensiva con cuatro asistencias.

Tras la goleada sobre Camerún, Castañeda evitó asumir el papel de favorito y destacó el enfoque de su plantel. “Buscamos mucho ir al presente, disfrutar acción por acción”, afirmó el estratega mexicano, quien reconoció la capacidad de reacción mostrada por sus jugadores. Con ambos equipos invictos y clasificados, el duelo en Doha se perfila como una prueba de carácter entre dos selecciones que buscan algo más que tres puntos: llegar a la fase final con la etiqueta de candidato legítimo.