Selección Mexicana: Armando León es la gran sorpresa de Rafa Márquez para la Nations League

La posible primera convocatoria de Armando León con la Selección Mexicana comienza a tomar forma. El periodista David Medrano reveló que la Dirección de Selecciones Nacionales ya reservó al atacante del NK Osijek de Croacia, por lo que podría convertirse en una de las grandes novedades de la lista que presentará Rafa Márquez para la serie de Nations League ante Jamaica.

Nacido en Ensenada, Baja California, el delantero de 26 años se formó en las fuerzas básicas de Pachuca, pasó por Club León y Alebrijes de Oaxaca, aunque fue lejos de México donde terminó por explotar futbolísticamente.

Vive un gran presente futbolístico

Su despegue llegó en Andorra con el FC Ranger’s, donde firmó 43 goles en 56 partidos y despertó el interés de clubes europeos gracias a su capacidad goleadora.

Ese rendimiento le abrió la puerta del Osijek, conjunto con el que se ha ganado rápidamente un lugar. En el actual torneo croata suma media docena de anotaciones y figura entre los delanteros más productivos de la competición.

¿Pieza clave en el esquema del 'Káiser'?

Su presente coincide con la búsqueda de variantes ofensivas en el Tri. La falta de contundencia mostrada en las recientes concentraciones y la ausencia de Raúl Jiménez han llevado al cuerpo técnico a observar nuevas opciones para el ataque.

De confirmarse su inclusión en la lista definitiva, León tendría la oportunidad de debutar con la selección mayor en los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, una serie que marcará además el inicio de la etapa oficial de Márquez al frente del combinado nacional.