La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, y mediante los elementos probatorios presentados ante sede judicial, obtuvo de un juez sentencia condenatoria contra un sujeto señalado como responsable del homicidio de un adulto mayor en Gómez Palacio.

¿Quién es el sentenciado por el asesinato de adulto mayor?

El hoy sentenciado fue identificado como Juan Gaytán Rodríguez, acusado por el delito de homicidio en agravio de Benjamín Adame Carranza, de 80 años de edad.

Sobre la resolución, se sabe que el juez impuso una pena de 17 años y 6 meses de prisión; además, el culpable deberá pagar 147 mil 810 pesos como multa y más de 1.5 millones de pesos a la familia de la víctima por concepto de reparación del daño.

¿Cómo ocurrió el homicidio del adulto mayor?

De la muerte de Benjamín Adame Carranza trascendió que perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El pasado 7 de noviembre, cerca de las 23:30 horas, Juan se encontraba en la calle Mariano Escobedo de la Zona Centro de Gómez Palacio, momento en que, sin mediar palabra y aprovechándose de su superioridad física, agredió a golpes al adulto mayor hasta dejarlo sin vida, para luego darse a la fuga, según señala la carpeta de investigación.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del fallecimiento e inició la integración de la carpeta correspondiente, en la que, a través del trabajo realizado por peritos especializados en criminología y elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) del Grupo de Homicidios, se logró establecer la responsabilidad de Gaytán Rodríguez, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial.

Finalmente, a través de un procedimiento abreviado, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria contra Juan Gaytán Rodríguez.