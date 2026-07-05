SEP confirma que este día del mes de julio 2026 no habrá clases

Antes de que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria concluyan oficialmente las actividades académicas del ciclo escolar 2025-2026, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un último día sin clases que permitirá disfrutar de un descanso prolongado.

Este mes representa el fin de clases, pero también la cuenta regresiva para las esperadas vacaciones de verano, y aunque muchos esperan la llegada de un nuevo megapuente, los descansos para estudiantes y los días de asueto para trabajadores funcionan de manera distinta.

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Julio, mes de cierre de ciclo con un último descanso

El mes de julio marca el final de las actividades escolares y el inicio de la temporada vacacional, por lo cual este día que está marcado en el calendario oficial será el único sin clases contemplado por la SEP, ofreciendo un último descanso antes de que los estudiantes se despidan de las aulas.

Después de dicho fin de semana largo , restarán unos días de actividades antes de que comiencen de manera oficial las vacaciones de verano , uno de los periodos más esperados del año.

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¿Cuál día de julio 2026 no hay clases?

El calendario escolar de la SEP indica que será el próximo viernes 10 de julio cuando no habrá clases para los alumnos de educación básica, esto debido a la descarga administrativa.

Este día es aprovechado por maestras y maestros para realizar actividades relacionadas con la captura de calificaciones, revisión de evaluaciones y elaboración de boletas , por lo que los estudiantes no asisten a la escuela.

Por tratarse de un viernes y coincidir con el sábado 11 y domingo 12 de julio, este descanso se convierte en el último fin de semana largo antes de las vacaciones de verano.