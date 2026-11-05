SEP: Este día comienzan las vacaciones de invierno 2026 según el calendario

Las vacaciones de invierno son uno de los periodos más esperados por los estudiantes de todos los niveles educativos, pues además de descansar, tendrán la oportunidad de disfrutar las fiestas decembrinas y compartir tiempo con sus familiares.

Es por ello que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas oficiales para el cierre de actividades escolares de este 2026 , para quienes no tienen presente la información publicada al incio del ciclo.

Como lo marca el calendario oficial, el periodo vacacional de invierno está muy cerca y los estudiantes ya se están preparando para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

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¿Para qué estudiantes aplican las vacaciones de invierno 2026?

El periodo vacacional decembrino aplica para las escuelas públicas y privadas que se encuentren incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán poco más de 15 días para pasear, hacer compras o incluso viajar.

Cabe destacar que las escuelas de nivel medio superior y superior podrían manejar calendarios diferentes, por lo que sus vacaciones dependerán de sus programas academicos.

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¿Cuándo comienzan de manera oficial las vacaciones de invierno 2026?

El calendario escolar 2026-2027 señala que los estudiantes de educación básica disfrutarán de la Navidad y el Año Nuevo sin preocuparse por tener que asistir a la escuela.

Y aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla que las vacaciones de invierno 2026 comiencen el lunes 21 de diciembre y concluyan el martes 5 de enero de 2027, las actividades escolares se reanudarán unos días después.

Será hasta el jueves 7 de enero cuando los estudiantes regresen a las aulas, pues en el calendario oficial se contempla el día 6 como suspensión de labores docentes por el Día de Reyes.