SEP: Este día regresan a clases los estudiantes para el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027

El ciclo escolar 2026-2027 está a semanas de dar inicio, así lo confirmó la Secretaría de Educación Pública, en escuelas básicas, pero ¿cuándo será el regreso a clases?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que el calendario dado a conocer se aplicará en los tres niveles de educación: preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas y privadas de todo el Sistema Educativo Nacional.

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¿Cuáles son los días festivos del calendario escolar 2026-2027?

En el calendario de este ciclo escolar se establecen varios días alusivos a fechas relevantes en el país, por los que habrá suspensión de labores escolares:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 de enero de 2027

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

¿Cuándo da inicio el ciclo escolar 2026-2027?

Según la Secretaría de Educación Pública, este ciclo escolar dará inicio el lunes 31 de agosto del 2026; así lo marcó en el calendario oficial.

El calendario estableció que la semana del 24- 28 de agosto del 2026 se llevará a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE); este periodo se destinará a la organización y planeación de actividades escolares.

Además, que considerara un período de planeación y habilitación docente que se llevara a cabo del 17- 28 de agosto del 2026.

¿Habrá sesiones del Consejo Técnico Escolar durante el ciclo 2026-2027?

Sí, las sesiones del Consejo Técnico Escolar continuarán; se realizarán ocho sesiones ordinarias en las siguientes fechas:

2026: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre.

2027: 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

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¿Cuándo terminará el ciclo escolar 2026-2027?

El calendario de la SEP declaró que el fin de clases del ciclo escolar 2026-2027 para alumnos de educación básica concluye el 9 de julio del 2027; en total serán 185 días de actividades escolares.

Mientras que para las escuelas normales las actividades contemplan 190 días, por lo que las clases concluirán el 13 de julio del 2027.

Vacaciones de invierno y de Semana Santa

Los dos periodos de receso para alumnos y docentes ya también están contemplados por el calendario de la SEP; a continuación te los damos a conocer: